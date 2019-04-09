MHP Kadın Kolları Başkanı Alime Yiğit İstifa Etti

MHP Kadın Kolları Başkanı Alime Yiğit İstifa Etti

MHP Anamur Kadın Kolları Başkanı Alime Yiğit, partisinden istifa etti.

MHP Kadın Kolları Başkanı Alime Yiğit İstifa Etti

MHP Anamur Kadın Kolları Başkanı Alime Yiğit, partisinden istifa etti.

Yiğit, istifasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gördüğüm lüzum üzerine, 30 yıldır mensubu olmaktan her zaman onur duyduğum partimden ve ilçe teşkilatındaki görevlerimden istifa ediyorum" dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Kadın Kolları Başkanlığı görevine atanan Alime Yiğit, istifa dilekçesini MHP Anamur İlçe Başkanlığına sunduğunu belirtti. - MERSİN

Kaynak: İHA
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