MHP İzzet Ulvi Yönter kimdir? İzzet Ulvi Yönter kaç yaşında, nereli? İzzet Ulvi Yönter biyografisi nedir?
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MHP İzzet Ulvi Yönter kimdir? İzzet Ulvi Yönter kaç yaşında, nereli? İzzet Ulvi Yönter biyografisi nedir?

MHP İzzet Ulvi Yönter kimdir? İzzet Ulvi Yönter kaç yaşında, nereli? İzzet Ulvi Yönter biyografisi nedir?
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25. 26. ve 27. dönem İstanbul Milletvekili ve MHP Genel Başkan Yardımcısı olan İzzet Ulvi Yönter kimdir? İzzet Ulvi Yönter kaç yaşında, nereli? İzzet Ulvi Yönter mesleği nedir? İzzet Ulvi Yönter hayatı ve biyografisi nedir?

25. 26. ve 27. dönem İstanbul Milletvekili ve MHP Genel Başkan Yardımcısı olan İzzet Ulvi Yönter kimdir? İzzet Ulvi Yönter kaç yaşında, nereli? İzzet Ulvi Yönter mesleği nedir? İzzet Ulvi Yönter hayatı ve biyografisi nedir?

İZZET ULVİ YÖNTER KİMDİR?

İzzet Ulvi Yönter (d. 11 Mayıs 1976, Emirdağ) Türk siyasetçidir.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirmiş, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Politikası Ana Bilim Dalında yüksek lisansını tamamlamıştır Gazi ve Anadolu Üniversitelerinde iktisat doktora çalışmalarına devam etmektedir.

MESLEKİ KARİYERİ

Ulaştırma ve Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarına bağlı kuruluşlarda müfettiş olarak çalışmıştır.

SİYASİ KARİYERİ

25. 26. ve 27. dönem İstanbul Milletvekilidir. MHP Genel Başkan Yardımcısıdır. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

ÖZEL HAYATI

Sayıştay üyesi Meltem Yılmaz Yönter ile evlidir ve bir çocuk babasıdır.

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Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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