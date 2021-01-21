MHP İzmir Milletvekili Osmanağaoğlu, Tire'yi ziyaret etti
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MHP İzmir Milletvekili Osmanağaoğlu, Tire'yi ziyaret etti

21.01.2021 19:21 | Son Güncelleme: 21.01.2021 19:24
MHP İzmir Milletvekili Osmanağaoğlu, Tire'yi ziyaret etti

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, İzmir'in Tire ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, İzmir'in Tire ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Osmanağaoğlu'nu Tire'de, MHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Muhammet Osman Ölmez, MHP İlçe Başkanı Arif Demirkan ile MHP Tire Kadın Kolları Başkanı Ece Öztabak karşıladı.

Parti binasında yönetim kurulu üyeleri ile bir değerlendirme toplantısı yapan Osmanağaoğlu, daha sonra Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu'nu ziyaret etti.

Çobanoğlu ve Osmanağaoğlu, Tire'nin ihtiyaçları ve talepleri ile salgın sürecini değerlendirdi.

Osmanağaoğlu ve beraberindekiler daha sonra Tire İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Evran'ı ziyaret etti. Ziyarette Tire İlçe Tarım ve Orman Müdürü Evran, Tire'deki tarım ve hayvancılık ile ilgili bilgi verdi.

Osmanağaoğlu daha sonra Tire Ticaret Odası Başkanı Mehmet Delikanlı ile bir araya geldi.

Delikanlı, ziyarette Tire'nin marka ürünleri ile ilgili yapılan çalışmaları ve projeleri anlattı.

Osmanağaoğlu daha sonra Tire İlçe Emniyet Müdürlüğünü, Tire Sosyal Güvenlik Kurumunu ve Tire Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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