MHP İzmir Milletvekili Osmanağaoğlu Açıklaması

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, "İYİ Parti balonu ile kandırılan eski ülküdaşlarımızın hayalleri, Nurettin Soyer'in oğlunun önünde kurban edilmektedir." dedi.

Osmanağaoğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın, Osmanlı devlet geleneğine dair ciddi çalışmalara imza attığını ancak Ortaylı'nın şöhretin ışıklarını ilim için göz nuru dökmeye tercih ettiğini ileri sürdü.

Ortaylı'nın alakasız pek çok konu hakkında beyanatlar vermeye başladığını ve son olarak MHP'ye dil uzatma cüretini gösterdiğini belirten Osmanağaoğlu, şöyle konuştu:

"Tunç Soyer'in CHP, İP ve HDP'den teşekkül eden zillet ittifakının İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı olmasına tepki gösteren ülkücüleri 'MHP takımı' olarak niteleyen Ortaylı, bize ne kadar güldüğünü anlatmıştır. Biz ise kendisine de Nurettin Soyer meselesine de maalesef gülemiyoruz. Çünkü ne zaman Nurettin Soyer meselesinden bahis açılsa, onun sebep olduğu hukuk katliamlarını, nezaret ettiği işkenceli sorguları, haksız yere infaz edilen ülküdaşlarımızı hatırlıyoruz. Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer'in 12 Eylül döneminde imza attığı hukuk cinayetleri, işkenceler, infazlar sadece o dönemi kapsayan ve dönemin şartlarıyla izah edilebilir hadiseler değildir. Bu fiiller insanlık suçu kapsamındadır. Tunç Soyer, babasının yaptıklarını onaylıyor ve hala babası ile gurur duyuyorsa, 12 Eylül'ün suç ortaklarından, işkencelerin müsebbibi zihniyetin yaşayan fosillerinden başka bir şey değildir. İlber Ortaylı da su taşıdığı 12 Eylül değirmeninin, kaç gencin hayatını elinden aldığını, bu memleketin kaç senesini öğüttüğünü düşünmeli, cümlelerini öyle sarf etmelidir. MHP mensupları olarak tek isteğimiz cuntacıların dışkılarını afiyetle ağızlarına sakız edenlerin kirli dillerini partimizden uzak tutmalarıdır."

Cumhur İttifakı'nın karşısında yer alan şer ittifakının giriftliğinin kafa karıştırıcı boyuta ulaştığını dile getiren Osmanağaoğlu, "Milli görüşe gönül verenlerin paralarıyla kurulan televizyon kanalları maalesef şu an FETÖ'nün kılıç artıklarının hizmetine sunulmaktadır." dedi.

Osmanağaoğlu, milletin ruhunun bir tarafta, "sefiller güruhunun" diğer tarafta olduğunu ifade ederek "Ayrıca İYİ Parti balonu ile kandırılan eski ülküdaşlarımızın hayalleri, Nurettin Soyer'in oğlunun önünde kurban edilmektedir. Milli görüşün milliliğini, ülkücülerin hayallerini, Gazi Mustafa Kemal'in emanetini HDP karşısında yere çalanlara karşı millet elbette Cumhur İttifakı'nın yanında saf tutacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA