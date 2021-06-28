MHP İzmir İl Başkanı HDP'ye yönelik saldırı hakkında konuştu: "Bu insanı sanki bizmişiz gibi lanse ettiler"

MHP İzmir İl ve Torbalı İlçe Teşkilatı "birlik ve beraberlik" kahvaltısında buluştu.

MHP İzmir İl ve Torbalı İlçe Teşkilatı "birlik ve beraberlik" kahvaltısında buluştu. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, geçtiğimiz hafta HDP İzmir İl Başkanlığında yaşanan saldırı hakkında konuşarak, "Olaydan 10 dakika sonra katilin bozkurt işareti yapan resmi düştü medyaya. Bizim İzmir'de 30 bin üyemiz var. Bu katilin oturduğu, çalıştığı yaşam alanlarını takip ederek araştırdım. Bir tek arkadaşımızla bağı yok; fakat bozkurt yapmış. Böyle bir katilin bizim arkadaşımız olma şansı zaten yok. Bu insanı sanki bizmişiz gibi lanse ettiler" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Torbalı İlçe Başkanlığı ve İzmir İl Başkanlığı, Torbalı'da düzenlenen "birlik ve beraberlik" kahvaltısında bir araya geldi. Kahvaltıya Milletvekilleri Tamer Osmanağaoğlu ve Hasan Kalyoncu'nun yanı sıra MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve il yöneticileri, Torbalı İlçe Başkanı Veli Kaçar ve ilçe yönetimi, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

"Karşımızda bir şer cephesi oluştu"

Toplantıda konuşan MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, toplantının konusunun "birlik ve beraberlik" olduğunu vurguladı. Veysel Şahin, "Şu anda birlik ve beraberlik zamanı. Şu anda teşkilata biat etme zamanı, beraberlik zamanı. Milliyetçi Hareket Partisinden ülkücülüklerini yaşayamadıkları için ayrılıp başka bir yere gidenler bugün PKK'nın temsilcilerini sabah kahvaltısına çağıracak duruma geldiler. Karşımızda bir şer cephesi oluştu. Öyle bir cephe oluştu ki içinde hem PKK var hem Temel Karamollaoğlu var, hem Kılıçdaroğlu var, hem partimizden ülkücülüklerini yaşayamadıkları için gidenler var. Bunların alayı karşımızda bir cephe oluşturdular" dedi.

"Bu katilin oturduğu, çalıştığı yaşam alanlarını takip ederek araştırdım"

Geçen hafta HDP İzmir İl Başkanlığında yaşanan saldırıyı da hatırlatan Şahin, "Olaydan 10 dakika sonra katilin bozkurt işareti yapan resmi düştü medyaya. Bizim İzmir'de 30 bin üyemiz var. Bu katilin oturduğu, çalıştığı yaşam alanlarını takip ederek araştırdım. Bir tek arkadaşımızla bağı yok; fakat bozkurt yapmış. Çevresinde onu MHP'li, Türk milliyetçisi hatta sağcı olarak bile tanımlamıyorlar. Böyle problemli, etrafıyla ilişi bozukluğu olan, sosyal çevresi olmayan bir adam. Böyle bir katilin bizim arkadaşımız olma şansı zaten yok. Bu insanı sanki bizmişiz gibi lanse ettiler. Böyle bir algı oyunu yapılıyor. Böyle algıların yapıldığı bir ortamda sizin teşkilatınıza bakmaktan, teşkilatınız ne diyorsa onu demekten başka çareniz yok arkadaşlar. Genel başkanımıza bakacağız, teşkilatımıza bakacağız. Bunun dışında da kimsenin söylediğine inanmayacağız. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ne derse ona inanacağız. Karşımızda büyük bir blok oluştu. Temel Karamollaoğlu'yla, Ali Babacan'ı, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve Meral Akşener'i bir araya getiren güç kime karşıdır? Bize karşıdır. Biz ne yapacağız birlik olacağız, beraber olacağız. Başka yolu yok" diye konuştu.

"Torbalı ilçemizin yerel yönetimine de talibiz"

MHP Torbalı İlçe Başkanı Veli Kaçar da, yaklaşık 1 yıl önce ilçe başkanı seçildiğini ve partinin ilçe binasını satın aldıklarını belirterek, "Biz sırça köşklerde oturmuyoruz halkın arasındayız, vatandaşlarımızın dertlerini dinliyor; yaralarına merhem olmaya çalışıyoruz. Esnafımızın sıkıntılarını biliyoruz. Bizim kapımız herkese açık, şu veya bu partili ayırımı yapmadan yaratılanı yaratandan ötürü seviyoruz, 'ne olursan ol yine gel' diyoruz. Ramazan ayında birçok ihtiyaç sahibi ailelerimize gıda yardımı yaptık. Halkımız bizden, biz de halkımızdan memnunuz üye sayımız artıyor. Torbalı ilçemizin yerel yönetimine de talibiz, çalışıp kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ramazan ayı boyunca Torbalı'daki ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi yardımı yapan Veli Kaçar, yardımlarının Ramazan ayı ile sınırlı olmadığını ifade ederek gıda kolisi dağıtımının süreceğini söyledi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı