MHP İstanbul İl Başkanlığına Birol Gür yeniden seçildi
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MHP İstanbul İl Başkanlığına Birol Gür yeniden seçildi

27.09.2020 16:15 | Son Güncelleme: 27.09.2020 16:18
MHP İstanbul İl Başkanlığına Birol Gür yeniden seçildi

MHP İstanbul İl Başkanlığına yeniden Birol Gür seçildi.

MHP İstanbul İl Başkanlığına yeniden Birol Gür seçildi.

MHP 13. Olağan Kongresi, Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın'ın Divan Başkanlığını yürüttüğü kongrede, il başkanı seçimi yapıldı.

Tek aday olarak seçime giren Birol Gür, 551 delegenin oyunu alarak yeniden MHP İstanbul İl Başkanı seçildi.

Kongreye, MHP milletvekilleri, il ve ilçe yöneticileri, MYK üyeleri de katıldı.

MHP 13. Olağan Büyük Kurultay'ı 14 Mart 2021'de gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara

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