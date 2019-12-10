MHP Isparta İl Başkanı Bayram, elektrik akımına kapılması sonucu ağır yaralandı
MHP Isparta İl Başkanı Nail Bayram, elektrik akımına kapılması sonucu ağır yaralandı.
MHP Isparta İl Başkanı Nail Bayram, elektrik akımına kapılması sonucu ağır yaralandı.
Eğirdir ilçesindeki Kovada kanal boyu mevkisinde elektrik hattı döşemesiyle uğraşan Bayram, akıma kapıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bayram, Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bayram'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.