MHP Isparta'da Toplu İstifa

MHP Isparta'da toplu istifa

-MHP Gelendost İlçe Başkanı Mehmet Över, beraberindeki 42 yönetici, köy temsilcisi ve delege ile birlikte partilerinden toplu istifa ettiklerini açıkladı.

Başkan Över, istifa açıklamasında siyasi hayatlarına İyi Parti'de devam edeceklerini belirtti.



ISPARTA - Milliyetçi Hareket Partisi Isparta Gelendost İlçe Başkanı Mehmet Över, beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri, Köy Temsilcileri ve Delegelerden oluşan 42 arkadaşıyla birlikte partisinden istifa ederek İyi Parti'ye geçtiklerini açıkladı.

Mehmet Över, yaptığı açıklamada, "Milliyetçi hareket partisinin bayrağını layığı ile taşıdığımız Milliyetçi hareket ülkücü hareketin iktidar olması için maddi ve manevi her türlü fedakarlıkta bulunduk. Gözümüzden sakındığımız partimizi evladımız gibi sevdiğimiz kardeşlerimiz sırf değişmeyen, kimsenin değiştirilmeyeceği değerleri savunduğumuz için bize düşman edilmeye çalışıldı. 42 yıldır verdiğimiz emek ve çabalar yok sayıldı ahde vefa unutuldu. Bugün 43 Gelendost ülkücü arkadaşlarımızla istifa etmeyi uygun gördük. Biliniz ki bundan sonra siyasi hayatımıza İyi Parti de sürdüreceğimizi ve destek vereceğimizi kamuoyuna paylaşırız. İktidara giden yoldan hayırlı bir adımı olmasını cenabı Allah'tan niyaz ederiz" dedi.