MHP ile Yeniden Refah Partisi ve Saadet Partisi heyeti çevrim içi bayramlaştı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, yeni anayasa çalışmalarının ??bir uzlaşmayı gerektirdiğini, bunun önce ittifak içerisinde olacağını söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, yeni anayasa çalışmalarının ??bir uzlaşmayı gerektirdiğini, bunun önce ittifak içerisinde olacağını söyledi.

Yeniden Refah Partisiyle bayramlaşma

Daha sonra Genel Sekreter Suat Pamukçu, Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin'den oluşan Yeniden Refah Partisi heyetiyle bayramlaşıldı.

Karakaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İnsanlığın Huzuru Projesi"ni hatırlatarak, "Dini, dili, ırkı rengi ne olursa olsun insanlığa karşı işlenen suçlar ve bu trajedilere karşı hep birlikte ayakta olmamız lazım." ifadesini kullandı.

Saadet Partisi heyetiyle bayramlaşma

MHP heyeti daha sonra Genel Başkan yardımcıları Cafer Güneş ve Atik Ağdağ'dan oluşan Saadet Partisi heyetiyle bayramlaştı.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları başta olmak üzere Türk ve İslam dünyasında yaşanan gelişmeleri değerlendiren Karakaya, bu olayların 100 yıl öncesinden hedeflenmiş birtakım stratejiler olduğunu söyledi.

Karakaya, milli görüş ile ülkücü hareket arasında geçmiş dönemlerde milli konularda birliktelikler yapıldığını hatırlatarak, Türkiye'nin güçlü olması durumunda İslam dünyasında yaşanan üzücü olaylar karşısında gerekli adımların atılabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı