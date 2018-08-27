MHP İlçe Teşkilatlarından Başkan Ümmet Akın'a Tam Destek

AYDIN (İHA) – Yerel seçimler yaklaşırken Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını açıklayan Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın'a MHP ilçe başkanlarından destek gelmeye devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 2 yıldan beri analiz, çalışmalar ve ziyaretler gerçekleştiren Başkan Akın'a adaylık sürecinde İlçe Başkanları desteklerini sürdürüyor.

Gerçekleştirdiği Kuşadası ziyaretinde İlçe Başkanı Mustafa Bayraktar, "Germencik Belediye Başkanımız Ümmet Akın önce Ortaklar'da şimdi ise Germencik'te Belediye Başkanlığı yapmaktadır. Germencik'te başkanlığa başladığı günden beri Germencik'e kazandırdıkları, hizmetleri, ilçeyi ne denli ileriye taşıdığı ortada. Başkanımızın bu çalışkanlığı ve ileri görüşlülüğü sayesinde Aydın'da onu başkan olarak göreceğimize yürekten inanıyor ve sonuna kadar destekliyoruz" dedi.

Çine İlçe Başkanı Kazım Oluç ise "Ümmet Akın Aydın ve ilçeleri için büyük bir değer. Bu değere hemşerilerimiz sahadaki yaklaşımları ile kıymet verdiklerini bizlere gösteriyor. 7'den 70'e herkesin sevgiyle kucakladığı Germencik Belediye Başkanımız 2 yıldır gerçekleştirdiği ziyaretlerle hemşerilerimizin sorunlarını birebir duydu. Çözümü noktasında da gerekli çalışmaları yapan Başkanımız önümüzdeki süreçte Allah'ın izni ile Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. Bu süreçte de kendisine ilçe teşkilatları olarak destek vermeye devam edeceğiz" dedi. - AYDIN