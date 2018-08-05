MHP İlçe Başkanları Toplantısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanı Arslan Kaynar, Türkiye ve ABD arasında yaşanan kriz hakkında açıklamalarda bulunarak, "Ne Sayın Cumhurbaşkanı ne de bakanlarımız yalnız değildir. Parti olarak hükümetin ve devletin sonuna kadar yanında durduğumuz ve duracağımız herkesçe bilinmelidir. Aynı siperdeyiz, aynı mevzideyiz, aynı kaderin mevkiindeyiz. En ufak geri adım felakettir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanları Ağustos ayı aylık toplantısı yapıldı. MHP Çorum İl Başkanı Arslan Kaynar, toplantıda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Son zamanlarda Türkiye-ABD ilişkilerinin sürekli itibar kaybıyla sarsıldığını belirten Kaynar, bunun suçlusu ve sorumlusunun ittifak ahlakından uzaklaşmış olan ABD olduğunu ifade etti. ABD yönetimine hakim olan dar kadrolu bir güruhun tehlikeli husumeti ve kirli hamaseti ortaya koyduğunu kaydeden Kaynar, ABD yönetiminin yeni bir rezil ve riskli yaptırım kararını tüm dünyanın gözü önünde açıkladığına dikkat çekti.

Söz konusu skandal yaptırım kararının hedefinin Türkiye olduğuna dikkat çeken Kaynar, "ABD bizzat Başkan Trump'ın talimatıyla, FETÖ ve PKK'yla irtibatı bulunan, casusluk faaliyetleri de sabit olan Evanjelist Papaz Andrew Brunson'un tutuklanmasında kilit rol oynadıkları gerekçesiyle İçişleri ve Adalet Bakanlarımızı yaptırım listesine almıştır. Bu durum kepazeliğin somutlaşmış halidir. ABD yönetimini tesir altına alan karanlık zihniyetin halen görevlerini başarıyla yürüten iki bakanımız hakkında almış olduğu yaptırım kararları hukuken geçersiz ve esasen yok hükmündedir. Türk milleti emperyalizme kan veren Evanjelist komployu, Türk ve İslam düşmanlığına istikamet çizen Siyonist kumpas ve kuşatmayı müteneffir bir tavırla izlemektedir" dedi.

Türkiye'nin çadır devleti olmadığının altını çizen Kaynar, "Türkiye aşiret yönetimi, muz cumhuriyeti hiç değildir. Türkiye tehdit ve şantajlarla taviz koparılacak yeni yetme bir ülke hiç değildir. ABD yönetimi haddini çoktan aşmış, kırmızı çizgiyi çoktan geçmiş, hakkında şaibe ve şayiaların zirve yaptığı tartışmalı bir papaz uğruna müttefiklik müktesebatını hiçe saymıştır. Geldiğimiz bu aşamada karşımıza çıkan tablo kaygı vericidir. 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerini hazmedemeyen melanet çevrelerin kriz ve kaosa davetiye çıkarmaları, ülkemizi uluslararası toplum nezdinde küçük düşürme çarpıklıkları elbette sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne resmen geçilmesiyle birlikte iç ve dış odakların eşgüdüm halinde Türkiye düşmanlığını ileri ve üst bir faza taşıma çabaları hiçbir alçak emele fayda sağlamayacaktır. Ülkemizin kuyusunu kazmaya çalışanlar, kazdıkları yere kendileri düşeceklerdir. Türkiye'yi siyasi, ekonomik ve diplomatik saldırılarla köşeye sıkıştıracaklarını zanneden yerli ve yabancı gafil ve hainler yine çuvallayacaklar, yine bozguna uğrayacaklardır. ABD'nin sözde yaptırım kararlarının asıl gayesi Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ve onun şahsında Türkiye Cumhuriyeti'dir. İçişleri ve Adalet Bakanlarımızın hedef seçilmesi ise FETÖ ve PKK'nın başını ezme konusundaki gösterdikleri samimiyet, feraset, gayret ve cesarettir. Milliyetçi Hareket Partisi oyunu görmüş, ahlaksız oyuncuları tanımıştır. Ne Sayın Cumhurbaşkanı ne de bakanlarımız yalnız değildir. Parti olarak hükümetin ve devletin sonuna kadar yanında durduğumuz ve duracağımız herkesçe bilinmelidir. Aynı siperdeyiz, aynı mevzideyiz, aynı kaderin mevkiindeyiz. En ufak geri adım felakettir" dedi.

Türkiye'nin bölgesel etkinlik ve nüfuz sahasının genişlemeye başlaması, bağımlılığı reddeden iradesi, tarihin ve coğrafyanın sesine kulak vermesi emperyalizm canavarını ürküttüğünü ve ürpermesine neden olduğunu dile getiren Kaynar, döviz silahını çekerek, yaptırım kozlarını masaya koyarak, darbe ve terör girişimlerini harekete geçirerek Türkiye'yi hizaya getirmeye çalışanların tarih ve beşeriyet önünde mahcup ve mağlup olmaktan kurtulamayacaklarını vurguladı. Barbar heveslerin beyhude olduğunu kaydeden Arslan, Türk milletine vahşi batı şartlarıyla mukabele edenler, çete mantığıyla müdahaleye kalkanların yine püskürtüleceleğini kaydetti.

"Biz kovboy şapkasına değil, papaz külahına değil, Müslüman Türk milletinin ne dediğine bakarız, bakmaya da son neferimize kadar devam edeceğiz" diyen Kaynar, şunları kaydetti:

"ABD Hazine Bakanlığı'nın sözde yaptırım kararlarına mütekabiliyet ilke ve esasları kapsamında aynen misillemede bulunulmalı, Türkiye'ye parmak sallayanlara haddi bildirilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti meşru ve egemenlik hakları doğrultusunda her kararı almaya muktedir, her politikayı uygulamaya mezundur. Hiç kimseden izin ve icazet alınmayacaktır. ABD yönetimi, casus papazı ısrarla istiyorsa, Türkiye'nin de bir hukuk devleti olduğunu aklından çıkarmayacaktır. Ülkemizin Pensilvanya'daki haini iade taleplerine adalet hatırlatması yapan ABD'nin, konu Papaz olunca takındığı kuru inadı maksatlıdır, alçak bir tertibin ispat ve iradesidir. Papaz isteyen papaz vermeye de hazır olmalıdır. Türk milleti emperyalizmin tuzak ve tahriklerine bağışıklık ve tecrübe kazanmıştır. ABD zor ve dayatmalarla taviz koparacağını düşündükçe yanlış üstüne yanlışa düşecek, yanılgıdan yanılgıya sürüklenecek, hem dost, hem ortak, hem de müttefik bir ülkeyi bir süre sonra kaybetme ihtimaliyle karşılaşacaktır. ABD aklını başına devşirmelidir. Türkiye'yi hafife alacak şuursuz ve sorumsuz davranışlardan derhal vazgeçmelidir. Unutulmasın ki, Türk milleti tek yürektir, tek nefestir, tek sestir, Evanjelist Mike Pence ve zihniyetiyle birlikte emperyalizm zehrine tümden karşıdır. Bu ülkeyi yıkamazlar, bu millete diş geçiremezler, bu devleti dize getiremezler." - ÇORUM