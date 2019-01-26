Mhp İlçe Başkanı Ve Yönetimi Ak Parti'yi Ziyaret Etti

Hafta içinde AK Parti ve MHP ilçe başkanları yönetim kurulları ile birlikte Kaymakamlık makamı başta olmak üzere toplumun her kesimini ziyaret etmesinin ardından, MHP İlçe Başkanı Eyüp Gül yönetim kurulundan bazı üyeler ile birlikte AK Parti İlçe başkanı Kemalettin Atalay'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Seydişehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Tutal da hazır bulundu.

Ziyaret sırasında yaklaşan mahalli seçimler ile ilgili çalışmalar ve yol haritası görüşüldü.

Ak parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay ve MHP İlçe Başkanı Eyüp Gül, Cumhur İttifakı olarak tam bir uyum içinde çalıştıklarını belirterek,31 Mart mahalli seçimlerinde halkımızın iradesi ile sandıktan ezici bir çoğunlukla birinci çıkacaklarına inandıklarını, halkın teveccühünden oldukça memnun olduklarını, bu teveccühe layık olmak için daha da fazla çalışacaklarını belirterek,

Seydişehir halkı her şey in en iyisine layıktır, bu çerçevede durmak yok yola devam diyoruz.

Kaynak: Bültenler