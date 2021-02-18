MHP il teşkilatından Belediye Başkanı Akın'a ziyaret
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MHP il teşkilatından Belediye Başkanı Akın'a ziyaret

18.02.2021 13:53 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:57
MHP il teşkilatından Belediye Başkanı Akın'a ziyaret

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, MHP Bartın İl Başkanlığı 9. Olağan Kongresi ile göreve gelen yönetim kurulu üyelerini ağırladı.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, MHP Bartın İl Başkanlığı 9. Olağan Kongresi ile göreve gelen yönetim kurulu üyelerini ağırladı.

İl Başkanı Ercüment Özçelik önderliğinde gerçekleştirilen ziyarette Başkan Akın, yeni görev alan yönetim kurulu üyelerine kolaylık ve başarı diledi.

Zor ve meşakkatli bir görevi üstlendiklerini belirten Akın, kendisine her zaman destek olan MHP Bartın Teşkilatına teşekkür etti.

Akın, "İl Başkanımız Sayın Ercüment Özçelik önderliğinde gerçekleştirdikleri bu ziyaret için teşekkür ediyor, görevlerinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ziyaretleriyle bizleri onurlandırdılar. 12 yıldır halkımızın güven ve teveccühüne layık olmak için gece gündüz demeden hizmetlerimizi sunmaya devam ediyoruz. Bu süreçte desteklerinden dolayı MHP Bartın Teşkilatlarına şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman

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