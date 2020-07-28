MHP il teşkilatı, terör örgütü yandaşları tarafından yakılan çöp kamyonunu kınamak için belediyeye...
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MHP il teşkilatı, terör örgütü yandaşları tarafından yakılan çöp kamyonunu kınamak için belediyeye...

MHP il teşkilatı, terör örgütü yandaşları tarafından yakılan çöp kamyonunu kınamak için belediyeye destek verdi Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesine ait temizlik aracı terör örgütü yandaşları tarafından önce silahlı saldırıya uğradı ardından yakıldı.

28.07.2020 17:08 | Son Güncelleme: 28.07.2020 17:36

MHP il teşkilatı, terör örgütü yandaşları tarafından yakılan çöp kamyonunu kınamak için belediyeye destek verdi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesine ait temizlik aracı terör örgütü yandaşları tarafından önce silahlı saldırıya uğradı ardından yakıldı. Terör yandaşlarını kınayan MHP Diyarbakır İl Başkanlığı destek için Bağlar Belediyesi'ne ziyarette bulunarak yanlarında olduklarını söyledi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 2 gün önce belediyeye ait çöp taşıma kamyonu, terör örgütü yandaşları tarafından gece saatlerinde saldırıya uğrayarak yakılmıştı. Olay anından itibaren olay yerinde vatandaşlarla bir araya gelen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na destek ve moral ziyaretleri devam ediyor. Başkan Beyoğlu'na bir destek de MHP Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından gerçekleşti. Bağlar Belediyesinde Başkan Beyoğlu ile bir araya gelen MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, her daim belediyenin yanında olduklarını söyledi. Başkan Beyoğlu, o gece yaşananları anlatırken vatandaşların olayı kınadıklarını ve tek yürek olarak o gece olay yerinde kendilerini yalnız bırakmadıklarını aktardı. Görüşme sonrası MHP Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından Başkan Beyoğlu'na Türk Bayrağı hediye edildi.

"Bölücüler korku ve kaos yaşatmaya çalışıyor"

MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, Başkan Beyoğlu'nun vatandaşlarla bir araya gelmesi iç içe olması bölücülerin korku ve kaos yaşatma gibi girişimlerde bulunduklarını kaydetti. Başkan Kayaalp, "2 gün evvel saat 21.00 sularında Bağlar halkına ait olan, Bağlar Belediyesine kayıtlı olan çöp taşıma aracı, terör örgütü mensuplarınca durdurulup yakıldı. Bundan dolayı Bağlar Belediye Başkanımıza destek ve moral vermek için geldik. Kendisinin gösterdiği, çaba, çalışma, halkın arasında oluşu, özellikle bölücü kesimi çok rahatsız ediyor. Tabi bu rahatsızlıktan dolayı bir şeyler yapmaya korku ve kaos yapma çalışıyorlar. Bunun için Bağlar halkına ait olan bir çöp kamyonu yaktılar. Biz aslında belediye başkanımızın şahsına da Bağlar halkına geçmiş olsuna geldik. Desteklerimizi sunduk, inşallah sonuna kadar yanlarında olarak destekleyeceğiz. Her şey düzgün yapıldığı sürece sonuna kadar yanların da olacağız" dedi.

MHP il teşkilatı, terör örgütü yandaşları tarafından yakılan çöp kamyonunu kınamak için belediyeye...

Kaynak: İHA

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