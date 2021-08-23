MHP İl Başkanlığından Başkan Ergün'e ziyaret
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MHP İl Başkanlığından Başkan Ergün'e ziyaret

MHP İl Başkanlığından Başkan Ergün'e ziyaret
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Ömer Baysal ve İl Başkan Yardımcısı Emrah Kıvrak'ı makamında ağırladı.

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ömer Baysal ve İl Başkan Yardımcısı Emrah Kıvrak, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti.

İl genelindeki proje, yatırım ve hizmetlerin görüşüldüğü ziyarette; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile MHP İl Başkanı Ömer Baysal görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Bültenler

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