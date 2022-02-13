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MHP İl Başkanları Toplantısı 2. gününde devam ediyor

İhlas Haber Ajansı, Mustafa Cenik - Politika
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MHP İl Başkanları Toplantısı 2. gününde devam ediyor Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Başkanlığında, İl Başkanları Toplantısı 2. gününde 2023 seçimleri gündemi ile devam ediyor.

MHP İl Başkanları Toplantısı 2. gününde devam ediyor

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Başkanlığında, İl Başkanları Toplantısı 2. gününde 2023 seçimleri gündemi ile devam ediyor.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Ankara Kızılcahamam'da düzenlenen İl Başkanları Toplantısı 2. gününde devam ediyor. Basına kapalı şekilde gerçekleşen toplantıda iç ve dış gündeme dair değerlendirmeler yapılacak. Toplantının ana gündeminde ise 2023 seçim süreçlerine dair çalışmaların olması bekleniyor.

MHP İl Başkanları Toplantısı 2. gününde devam ediyor

MHP İl Başkanları Toplantısı 2. gününde devam ediyor

MHP İl Başkanları Toplantısı 2. gününde devam ediyor

MHP İl Başkanları Toplantısı 2. gününde devam ediyor

MHP İl Başkanları Toplantısı 2. gününde devam ediyor

MHP İl Başkanları Toplantısı 2. gününde devam ediyor

MHP İl Başkanları Toplantısı 2. gününde devam ediyor

MHP İl Başkanları Toplantısı 2. gününde devam ediyor

MHP İl Başkanları Toplantısı 2. gününde devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik - Politika

Politika, Haberler

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