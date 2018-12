MHP İl Başkanı Yılmaz: "Vazifeye Atılmanın Vaktidir"

Karaman'da, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) düzenlediği, "Ülkücü hareket ahde vefadır" programında partililer bir araya geldi.

Karaman'da bir otelde düzenlenen programa il, merkez ilçe ve kadın kolları teşkilatlarının yanı sıra ilçe ve belde teşkilatları, belediye başkan adayları ile partililer katıldı. Programda konuşan MHP İl Başkanı Oktay Yılmaz, vefalı insanların herkesin güven, emniyet ve huzur duyduğu kimseler olduğunu belirterek, "Ahde vefa ise; özünde ve sözünde durmak, doğru olmak ve ettiği yeminde sadakat göstermektir. Kulun Allah'a, milletin vatanına ve bayrağına, ülkücünün davasına sevgi ve sadakati ahde vefanın gereğidir. Her ettiği yeminde, yalanlardan, satanlardan, kaçanlardan olmayacağını haykıran ve bugün bizlerle olarak o ahdine vefa gösteren bu salondaki tüm ülküdaşlarımı canı gönülden tebrik ediyorum. Öte yandan mazeretlerinden dolayı aramızda olamayan, fakat gönülleri bizimle çarpan Gönültaşlarıma selamlarımı yolluyorum. Herkes bilsin ki, aynı menzile koştuğumuz, aynı mefkureye sevdalandığımız, dava kardeşlerimize karşı tükenmeyecek bir vefa ve muhabbetimiz vardır" dedi.

Partileri açısından yerel yönetimlerin, ülkücü görüşün hayata geçirildiği ilk alanlar olması nedeniyle oldukça önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz konuşmasında, "Ülkücü belediyelerin çalışmaları, projeleri, hedeflerimizin icraata dönüştüğü, memleket sevdamızın gösterilebildiği mühim fırsatlardır. Bugünün ihtiyaçları, yarının koşullarında daha da büyümüş halde karşımıza çıkacağından, partimizin üretken belediyecilik politikası ile her meseleyi, uzun yıllar ihtiyaca cevap verebilir durumda projelendireceğiz. Yaşadığımız dönemin eksikliklerini kaydederken, şehrin geleceğine dair muhasebeyi de şimdiden hazırlayacağız. Şehrin bu gününü ve geleceğini dizayn etme görevlendirmesi hemşerilerimizden, hizmet etme ve sorunları çözmek de bizdendir. Ülkücü kadroların gayesi Allah'ın rızasına, ardından Karamanlı hemşerilerimizin dua ve desteklerine mazhar olmaktır. Hemşerilerim emin olsun ki; Milliyetçi Hareket Partisi gerek Karaman merkezinde, gerekse ilçe ve beldelerdeki görevi aldığı tüm belediyelerde, 'önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' ilkesiyle görev yürütecektir. Milliyetçi belediyeler; öz kaynakların doğru, verimli, zamanlı ve yerinde kullanımı ile sorunları çözüme kavuşturacak, emaneti üreterek sahiplenecektir. Her biri yüz akımız olan başkan adaylarımızın yanı sıra teşkilatımız bütün birimleri ile sahaya inmiş, yılın bu son günlerinde soğuk hava koşullarına aldırmaksızın kutlu davamızın ülküsünü kapı kapı mayalamaktadır. Hemşerilerime huzur, mutluluk ve refah getirmesini dilediğim yeni yılın, davamıza Karaman'da yeni pencereler açacağına eminim. Hem Karaman merkezinde, hem de ilçe ve beldelerde vücut bulan Milliyetçi Hareket rüzgarına yel katabilecek, gelmesi muhtemel başarımıza omuz verebilecek birikimi olan herhangi bir ülküdaşımızın kenarda kendi başına durmasına asla müsaade edemeyiz. Konusu ahde vefa olan programımız bu sebepten iyi okunmalı, iyi idrak edilmelidir. Ahde vefanın imanın kemaline işaret olduğunun bilinci ile varsa kırgınlık ve küskünlükleri sonlandırıp, her bir kardeşimizi sımsıkı kucaklayacağız. Tüm dava arkadaşlarım ettiği ülkücü yemini gereği; teşkilatı ile sözleşmiş, davasının emanet ve terbiyesini kabul edip vazifelerini yerine getirmeyi taahhüt etmiştir. Bu taahhüde, bu misaka ve bu davaya vefa göstermenin, vazifeye atılmanın vaktidir. Hemşerilerimizin dua gücü üstümüzde ve Cenab-ı Allah bizimledir" sözlerine yer verdi. - KARAMAN

