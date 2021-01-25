MHP İl Başkanı Tok'tan öğretmenlere klipli teşekkür
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MHP İl Başkanı Tok'tan öğretmenlere klipli teşekkür

25.01.2021 15:57 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:25

MHP İl Başkanı Serkan Tok, salgın döneminde emeğini esirgemeden hizmet eden öğretmenlere teşekkürlerini ilettiği video klip çekti.

MHP İl Başkanı Serkan Tok, salgın döneminde emeğini esirgemeden hizmet eden öğretmenlere teşekkürlerini ilettiği video klip çekti.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Lisesi'nde çekilen video klipte Başkan Tok, öğretmenlerin emeklerini esirgemeden çalıştıklarına kefil olduklarını belirtti.

Dünyanın artık bilgi çağı olarak adlandırılan bir süreçten geçtiğini ifade eden Tok, şunları kaydetti:

"Bu süreçte en kıymetli olan şey bilgi ve bunun dönüştürülebilmesidir. Bilgiye sahip olan, teknoloji üreten ve bir o kadar da diplomasisi sağlam temeller üzerinde oturan devletler dünyanın gidişatına yön vermektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatları da ülkesinin ve milletinin gücü ve refahı, kalkınmış, söz sahibi olan bir devletin varlığı için durmadan, yorulmadan çalışmak zorundadır. Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de 2020 yılının mart ayından itibaren etkisini gösteren Kovid-19 salgını eğitim öğretim faaliyetlerini de etkilemiştir. Eğitim yüz yüze olmasa da geleceği inşa eden, emeklerinin karşılığı asla ödenemeyecek olan, ülkemizin eğitim neferi, kıymetli öğretmenlerimizin bu süreçte de emek ve çabalarını esirgemeden samimiyetle çalıştıklarına her şekilde kefiliz. MHP İl Başkanı olarak şahsım ve teşkilatım adına, kalemle mücadele veren eğitimcilerimizin yanlarında ve hizmetlerinde olduğumuzu buradan bir kez daha söyleyerek, saygı ve şükranlarımı sunuyorum."

MHP İl Başkanı Tok'tan öğretmenlere klipli teşekkür
MHP İl Başkanı Tok'tan öğretmenlere klipli teşekkür
MHP İl Başkanı Tok'tan öğretmenlere klipli teşekkür
MHP İl Başkanı Tok'tan öğretmenlere klipli teşekkür

Kaynak: Anadolu Ajansı

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