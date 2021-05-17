MHP İl Başkanı Tok'tan KGC Başkanı Kösedağ'a ziyaret
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MHP İl Başkanı Tok'tan KGC Başkanı Kösedağ'a ziyaret

MHP İl Başkanı Tok'tan KGC Başkanı Kösedağ'a ziyaret
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

MHP İl Başkanı Serkan Tok, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Metin Kösedağ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

MHP İl Başkanı Serkan Tok, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Metin Kösedağ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Cemiyetten yapılan yazılı açıklamada, Serkan Tok, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Veli Altınkaya'nın vefatından dolayı üzüntü içinde olduklarını belirtti.

Altınkaya'dan sonra başkan seçilen Metin Kösedağ'ı tebrik eden Tok, "Veli abimiz şehrimizin ve basın camiasının çok değerli kalemlerindendi. Ancak pandemiye yenik düştü. Vefatı siz meslektaşlarını olduğu kadar bizi de çok üzdü. Veli abimiz yaşadığı gibi vefat etti, ardından söylenen 'iyi' kelimesi zaten birçok şeyi anlatıyor. Ancak yaşam bir şekilde devam ediyor. Şimdi de, yine saydığımız, sevdiğimiz Metin Kösedağ kardeşimiz cemiyet başkanı oldu. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz. Bu seçimin basın camiası ve Kayseri adına hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

KGC Başkanı Metin Kösedağ ise, Serkan Tok ve ekibine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, MHP ve basın arasındaki ilişkilerin geçmişte olduğu gibi düzeyli biçimde devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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