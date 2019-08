MHP İl Başkanı Tok: "30 Ağustos Zaferi'nden birliğimize, dirliğimize ve hayat hakkımıza göz koyan...

29.08.2019 15:24

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Serkan Tok 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



MHP İl Başkanı Serkan Tok yayımladığı mesajında, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıldönümünü heyecan ve hayranlıkla kutluyoruz. 30 Ağustos; köşeye sıkışmış, işgale uğramış, bağrı delinmiş, yoksul düşmüş, darda kalmış, şehit olmuş ve canı yanmış bir milletin neleri başarabileceğini, hangi zorlukları ve mihnetleri aşabileceğini net olarak göstermiştir. Esaretin reddi, boyunduruğun defi, köleliğin ve bağımlılığın tarihe gömülmesi elbette 30 Ağustos faziletinin ve kahramanlığının destansı bir sonucu olmuştur. Milli mücadele her bakımdan, Türk Milleti'nin yaşama kararlılığını ve bağımsızlık tercihini vicdanlarda bayraklaştırmış ve bu doğrultuda geri dönülmesi mümkün olmayan millet iradesi şan ve şerefle dünyaya ilan edilmiştir" ifadelerini kullandı. "İstiklalin meşalesi milletimizin azim ve inancıyla tutuşturulmuş ve Cumhuriyet'in müjdesi bu şekilde verilmiştir" diyen Tok mesajında;



"Milletimizin rızası, bilgisi ve iradesi dışında dayatılan sömürgeci plan, proje ve senaryolar önce Dumlupınar'da yırtılmış ve ufalanmış, sonra da kalan artıklar İzmir'den denize süpürülmüştür. Cumhuriyetin ilanı ile neticelenen bu muhteşem başarı; Türk Milleti'nin kendi topraklarında asla yenilemeyeceğinin, belinin bükülemeyeceğinin ve varlığının yok edilemeyeceğinin ispatı olarak geleceği tayin etmiştir. 30 Ağustos Zaferi'nden birliğimize, dirliğimize ve hayat hakkımıza göz koyan gafiller mutlak anlamda ders ve ibret çıkarmalıdır. Herkes şunu iyi bilmelidir ki; Taksim edilecek vatanımız, ayıracak insanımız, peşkeş çekilecek değerimiz, çizilecek sınırımız ve parçalanacak devletimiz asla yoktur ve olmayacaktır. Bunun hilafına atılacak her adım, yapılacak her eylem ve içine girilen her kötü niyet 30 Ağustos'un derin ve engin manasına çarpacak ve mahvolacaktır. Unutulmamalıdır ki, 30 Ağustos Zaferi, Türk ordusunun milletiyle tam olarak birleşmesinin ve bütünleşmesinin eseri olarak hepimizin haklı gururudur. Bu duygu ve düşüncelerle, kutsal vatanımızın varlığı ve bağımsızlığının dünyaya kabul ettirildiği 30 Ağustos Zaferi'nin 97. yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kurucu kahramanları; büyük Türk milleti için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve minnet duygularımla anıyorum. Manevi huzurlarında, aziz milletimizin ve bütün kahramanlarımızın mukaddes hatıralarını yad ediyor, en derin hürmet ve sadakat hislerimle Cenab-ı Allahtan rahmet diliyorum" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA