MHP İl Başkanı Tok, 2019 yılını değerlendirdi

08.01.2020 14:00 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:06

MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, gazetecilere 2019 yılını değerlendirdi.

Tok, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir otelin restoranında, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gazetecilerin gününü kutlayan Tok, teşkilat olarak 2019'da yaptıkları faaliyetleri anlattı.

Bir gazetecinin, yeni kurulacak partilerle ilgili değerlendirmesini sorması üzerine Tok, şunları kaydetti:

"Kayseri'de 17'ye sıfır olan (Büyükşehir ve 16 ilçe belediyesi) bir yapı kolay kolay bozulmaz. Bugün aynı şekilde kurulacak partilerin veya kurulmuş olan partilerimizin Kayseri'de gündem oluşturacaklarına benim inancım yoktur. Ben bunu il başkanı olarak söylüyorum. Ama bir gün onlar çıkarlar, programlarını oluştururlar, programlarıyla beraber teşkilatlarını kurarlar, il başkanlıklarını oluşturup sahalara inerse o zaman onlar da vatandaşımızın karşısında söyleyeceklerini biz de onlara karşı söyleyeceklerimizi çok rahat şekilde ifade edeceğiz. O sandıktan biz mi çıkarız onlar mı çıkar, onu o günkü konjonktürel yapı belirleyecek. Bugün benim gördüğüm şudur, Türkiye Cumhuriyeti devleti ilerlemiş bir ivme kazanmış, bu ivmeyi durdurabilecek dışarıdan içeriyi karıştırabilecek bütün her türlü siyasi oyunlara karşı da Cumhur İttifakı kale gibi yerinde duruyor. O arkadaşlarımızın kuracakları partilerin neler diyeceklerine göre de biz onlara cevabımızı vatandaşımızın karşısında vereceğiz. "

Demokrasinin altın kuralının sandıktan çıkmak olduğunu aktaran Tok, sandıktan iki seçimde de başarıyla çıktıklarını, 2023 seçimlerde de başarılı olmak için her gün çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya da etkinliği düzenleyen Serkan Tok'a teşekkür etti.

Kaynak: AA