MHP İl Başkanı Tercan ve yönetim kurulu üyeleri, Rektör Tabakoğlu'nu ziyaret etti

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan ve yönetim kurulu üyeleri, Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Tercan, ziyarette yaptığı konuşmada, TÜ'nün yurt dışında eğitim alan Türk öğrencilere ve yurt dışından eğitim almak için TÜ'ye gelen öğrencilere yönelik çalışmalarının takdire şayan olduğunu belirtti.

Üniversitenin bu çalışmalarının özünde "Turan ve Kızılelma'ya" giden bir alt yapı olduğuna kanaat getirdiklerini aktaran Tercan, şunları kaydetti:

"Bizi kabul ettiğinden, bize göstermiş olduğu yakın ilgiye, alakaya, ikramlarına ve hediyesine şahsım ve yönetimim adına çok teşekkür ediyorum. Bu güzel ve verimli çalışmalarında başarılar diliyor, saygılarımızı sunuyoruz. Tabakoğlu dürüst, hoş görülü, çalışkan, helalı-haramı bilen, bilgi birikimi olan, konulara vakıf, çalışkan bir yetenek olduğu anlatımlarından, sunumundan, söylemlerinden belli oluyor. Koronavirüs belasına karşı büyük mücadele etmiş, taşın altına elini değil gövdesini koymuştur. Gece demeden, gündüz demeden her türlü fedakarlığı yapmış ve bu başarıda büyük pay sahibi olmuştur."

Rektör Tabakoğlu da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, üniversitenin çalışmaları ile ilgili sunum yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci