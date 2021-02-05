MHP İl Başkanı Tercan, Edirne Valisi Canalp'i ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

MHP İl Başkanı Tercan, Edirne Valisi Canalp'i ziyaret etti

05.02.2021 10:27 | Son Güncelleme: 05.02.2021 10:27
MHP İl Başkanı Tercan, Edirne Valisi Canalp'i ziyaret etti

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan ve parti il yönetim kurulu üyeleri Edirne Valisi Ekrem Canalp'i makamında ziyaret etti.

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan ve parti il yönetim kurulu üyeleri Edirne Valisi Ekrem Canalp'i makamında ziyaret etti.

Tercan, yaptığı yazılı açıklamada, MHP heyeti olarak ziyarette Edirne'nin sorunları ve Edirne için yapılması gereken projeleri konuştuklarını belirtti.

Vali Canalp'in Edirne için büyük bir şans olduğunu aktaran Tercan, şunları kaydetti:

"Edirne ile bütünleşmiş, özdeşleşmiş, hizmet etmek için dur durak bilmeyen, saat mefhumu gözetmeyen, çalışmayı, hizmet etmeyi benimsemiş ve vazife bilmiştir.

Bir vali düşünün kimsesiz ve yetim çocuklara, fakire fukaraya çare, mazlumlara, boynu büküklere, mağdurlara merhametli bir baba şefkati, bir devlet şefkati gösteriyor ve herkesi kucaklıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Ali Çelebi Meral Akşener Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Feyza Aktan Jason Statham Neslihan Atagül Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Cenk Tosun Ersun Yanal Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Silah Terör Almanya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MHP İl Başkanı Tercan, Edirne Valisi Canalp'i ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 10:30:30. #1.15#
title