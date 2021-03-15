MHP İl Başkanı Serkan Tok: "Türkiye'deki hainler 18 Mart'ta MHP'nin birlik ve beraberliğine şahit olacak"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, 18 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek olan 13. Olağan Kurultay ile ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki hainler 18 Mart'ta MHP'nin birlik ve beraberliğine şahit olacak" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, 18 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek olan 13. Olağan Kurultay ile ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki hainler 18 Mart'ta MHP'nin birlik ve beraberliğine şahit olacak" dedi.

Kurultayda Kayseri'den 40 delegenin bulunacağını söyleyen Serkan Tok, "Malumlarınız olduğu üzere Milliyetçi Hareket Partimizin 13. Olağan Kurultayı 18 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecektir. Ülkemizi ve partimizi, cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılındaki seçimlere taşıyacak ve hazırlayacak kadroların belirleneceği kurultayımızda kıymetli büyüğümüz, liderimiz Dr. Devlet Bahçeli Beyefendi tek aday olarak yer alacaktır. "İstiklal için birlik, istikbal için dirlik" sloganıyla gerçekleştireceğimiz toyumuzda Kayseri teşkilatları 40 delegesiyle Liderinin izinde ve emrinde olacaktır. Cennet vatanımızın sigortası, bölücü odakların daimi can düşmanı olan partimiz, yarım asırlık geçmişi ile 18 Mart'ta yeniden şahlanacak ve 2023'ün 'Lider ülke Türkiye'sine damgasını vuracaktır. Türk Milleti'nin şerefli mensupları, 18 Mart'ta bir kez daha MHP kadrolarının bölünmez bütünlüğümüzün sigortası olduğuna şahit olacaktır ve ne kadar hain varsa, MHP'nin birlik ve beraberlik misakına şahit olarak 18 Mart'ta bir kez daha zelil olacaktır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhur İttifakı ile güç tazeleyeceğini söyleyen Tok, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Fert yoktur, cemiyet vardır; hak yoktur vazife vardır" düsturuyla Türk Milleti'nin beka mücadelesinde yol başçı olan Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı'na olan bağlılığı ile bir kez daha güç tazeleyecek, kazanan Türkiye olacaktır. Kayseri teşkilatları olarak "Birlik varsa düzen vardır, dirlik varsa istikrar vardır." şiarıyla, beka söz konusu olduğunda "Canımızın ne ederi, cananımızın ne değeri vardır" diyen Liderimiz Devlet Bahçeli'nin daima bir adım gerisinde olduğumuzu tekrar ediyor, Perşembe günü gerçekleşecek kurultayımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum."

Serkan Tok, korona virüs testi pozitif çıkan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı'na geçmiş olsun dileklerini ileterek, Kayseri'nin tabloda kırmızıya döndüğünü ve daha fazla vaka olmaması için kurallara uyularak yetkililerin dinlenmesi gerektiğini belirtti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı