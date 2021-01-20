MHP İl Başkanı Salih Güngöralp, KAF Genel Başkanı Rasim Aslan'ı ziyaret etti
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MHP İl Başkanı Salih Güngöralp, KAF Genel Başkanı Rasim Aslan'ı ziyaret etti

20.01.2021 14:55 | Son Güncelleme: 20.01.2021 14:58
MHP İl Başkanı Salih Güngöralp, KAF Genel Başkanı Rasim Aslan'ı ziyaret etti

MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, Kadim Aşiretler Federasyonu (KAF) Genel Başkanı Rasim Aslan'ı ve kurul üyelerini ziyaret etti.

MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, Kadim Aşiretler Federasyonu (KAF) Genel Başkanı Rasim Aslan'ı ve kurul üyelerini ziyaret etti.

Güngöralp, Aslan'a il teşkilatı olarak yaptıkları çalışmaları anlatarak, her zaman KAF'ın yanında olacaklarını söyledi.

Aslan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Güngöralp ve yönetimine teşekkür etti.

KAF'ın 50 binin üzerinde üyesinin bulunduğunu belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Doğu ve Güneydoğu'nun sorunlarını dile getirmeliyiz. PKK, biz Kürtleri temsil etmiyor. Kürt gençlerinin büyük bölümü üniversite mezunu. Terörün önünü kesmemiz lazım. Federasyonumuzu kurarken Türk veya Kürt diye ayırmadık. Bu ülkede, bu bayrağın altında yaşayan herkes eşittir. Bu eşitliği bozanlar bunu Türkiye'nin yararı için yapmıyordur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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