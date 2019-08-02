MHP İl Başkanı Pehlivan; "O gün, bu gün"

AYDIN (İHA) – MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, MHP Genel Başkanı Dr. Bahçeli'nin İYİ Partililere yaptığı çağrıya destek vererek; "O gün, bu gün. Ne olmuşsa kardeşler arasında olmuş" dedi.

Burak Pehlivan, yaptığı açıklamada; "Türk Dünyasının Bilge Lideri, Türk Milliyetçiği fikrinin emin emanetçisi MHP Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli beyefendinin çağrısına; Türk Milletinin üzerinde küresel ihanet planlarının yoğunlaştığı bu günlerde; evet denmeyecek ise vakti ne zamandır? Ne olmuşsa kardeşler arasında olmuş. Halleşir, helalleşir, yüreğimizle konuşuruz.

Aramızda kopan, hala gözü üç hilalde olan, pişmanlığında samimi olan her arkadaşıma kapımız açıktır. Partimize kızan, küsen herkesle barışmaya, kucaklaşmaya hazırız. Aramızdan bir şekilde kopup giden, samimi pişmanlık yaşayan, gözü hala yuvasının özlemini çeken her dava arkadaşımla helalleşmeye hazırız. Onlara sadece kapımızı değil, gönlümüzü de açıyoruz. 9 Şubat 1969'dan bugüne kadar herhangi bir sebepten dolayı küsen, kızan, kırılan kardeşlerime diyorum ki; kavuşmak için vazgeçilmez yeminle 50 yıllık emanet hepimize yetecek. Gelin Türk Milletinin vebaline daha fazla ortak olmayın. Gelin milli bekamızın bu zamanki mücadelesine katılın. El birliği yapalım, ülkü birliği yapalım; ne kadar işbirlikçi ve terör sevici varsa yakalarından tutalım" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA