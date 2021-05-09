MHP İl Başkanı Naim Karataş "Anne demek sonsuz sevgi demektir"
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MHP İl Başkanı Naim Karataş "Anne demek sonsuz sevgi demektir"

MHP İl Başkanı Naim Karataş 'Anne demek sonsuz sevgi demektir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Anneler günü münasebetiyle mesaj yayımlayan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, anneler için her günün özel olduğunu ve herkesin bu doğrultuda annelere sevgi göstermesi gerektiğine işaret etti.

Anneler günü münasebetiyle mesaj yayımlayan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, anneler için her günün özel olduğunu ve herkesin bu doğrultuda annelere sevgi göstermesi gerektiğine işaret etti.

Karataş yayımladığı mesajında "Başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm annelerin ve anne adaylarının Anneler Günü'nü kutluyor, fedakar emekleri ile bizleri bugünlere ulaştıran ve geleceğe umutla bakmamızı sağlayan tüm annelere sevgi, saygı ve şükranlarımı sunuyorum.

Dünyanın neresinde, hangi kültürden, hangi inanıştan, hangi ırktan olursa olsun annelerin yüreği aynı erdemli duygularla çarpar. Anne demek şefkat demektir, anne demek merhamet demektir, anne demek sabır ve metanet demektir. Anne demek, dünyadaki tüm güzellikleri tek kelimeyle ifade etmek demektir. Sabrın, şefkatin, sevgi ve merhametin timsali olan annelerimiz; hürmeti en fazla hak eden, haklarını hiçbir surette ödeyemeyeceğimiz hayatımızdaki en kıymetli varlıklarımızdır.

Bizi millet yapan değerlerin her birimizde hayat bulmasında, yaşatılmasında en çok annelerimizin payı olduğu unutulmamalıdır. Onların değerini kaybetmeden bilmek, başımıza taç etmek ve gönüllerini hoş tutmak bizler için bir en önemli görevidir. Cennetle müjdelenen annelerimizi sadece Anneler Günü'nde değil, ömür boyunca sevgi, saygı ve muhabbetle kucaklamalıyız.

Bu yıl pandemi salgını sebebiyle annelerimizin yanında olamayabiliriz. Çünkü doğduğumuz andan hayata veda edene kadar bizleri tüm olumsuzluklardan koruyan ve kollayan annelerimizin sağlığını koruma sırası bizlerde. Fiziksel mesafeler, annelerimize duyduğumuz sevgi ve saygıya engel olamayacağı gibi onların başımızın tacı olduğu gerçekliğini de değiştirmez" ifadelerine yer verdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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