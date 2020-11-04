MHP İl Başkanı Naim Karataş'a tebrik ziyareti
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MHP İl Başkanı Naim Karataş'a tebrik ziyareti

04.11.2020 10:25 | Son Güncelleme: 04.11.2020 10:29
MHP İl Başkanı Naim Karataş'a tebrik ziyareti

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan'ı ağırladı.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan'ı ağırladı.

Gündeme dair konuların masaya yatırılıp ittifak ruhuyla hareket etmenin gerekliliği konusunda fikirlerin konuşulduğu görüşmelerde MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş "vatan müdafaasına" işaret etti.

MHP Erzurum İl Başkanlığında gerçekleşen görüşmelerden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Naim Karataş, "ittifak ruhuyla ülkemizin meselelerini çözüme kavuşturmaya devam edeceğiz. Vatanımızın bu süreçte daha diri ve caydırıcı güce sahip olması için gerekli bütün adımları atmaya hazırız. Bu anlamda bizleri ziyaret eden ve başarı dileklerinde bulunan AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin ÖZ beyefendiye ve yönetimine teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.

"Bir olup diri olacağız"

Geçtiğimiz ay delegenin teveccühüyle yeniden MHP Erzurum İl Başkanı olan ve çalışmalarını kaldığı yerden sürdüren Nail Karataş tebrik ziyaretlerini de kabul etmeye devam ediyor. Bu kapsamda ziyaret gerçekleştiren ve MHP İl yönetimine başarı dileklerinde bulunan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ittifak ruhuna işaret etti. Milliyetçi Hareket Partisi'yle olan birlikteliklerinin daim olacağını ve ülke menfaatinin bunu doğal olarak ortaya çıkardığını ifade eden Öz " vatanımız için daha fazla bir birimize sarılıp yol almamız gerekiyor. Bu doğrultuda bir olup daha diri olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Önümüze çıkan engelleri ittifak ruhuna uygun şekilde birlikte çözüme kavuşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Aziziye'de koordinasyon var"

Naim Karataş'ın MHP Erzurum İl Başkanı seçilmesini tebrik eden ve Karataş'ı makamında ziyaret eden Aziziye Belediyesi Başkanı Muhammet Cevdet Orhan ittifak ruhuyla atılan adımlara dikkat çekti. MHP Aziziye İçe Başkanı Murat Karadaş ile koordineli bir şekilde vatandaşlara hizmet etmeye çalıştıklarını ifade eden Orhan "İlçemizin birçok sorununu halletme konusunda yoğun mesai harcıyoruz. Bu doğrultuda ittifak içinde olduğumuz partinin ilçe başkanıyla da yakın temas halinde olmaya özen gösteriyoruz. Birlikte olmayı ve güçlü kalmayı amaçladığımız bu sürecin ülkemiz için büyük anlam ifade ettiğini biliyoruz" diye konuştu. - ERZURUM

MHP İl Başkanı Naim Karataş'a tebrik ziyareti
MHP İl Başkanı Naim Karataş'a tebrik ziyareti
MHP İl Başkanı Naim Karataş'a tebrik ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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