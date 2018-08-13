MHP İl Başkanı Kaynar'dan Dolar Açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Başkanı Arslan Kaynar, "Ederi bir dolar olan hainlerin dolarla gider yapmaya kalkmaları asla unutulmayacak, bu millet yedirilmek istenen zehri yutmayacaktır" dedi.

Döviz kurundaki tırmanışın tehlike sınırını geçmiş durumda olduğunu dile getiren MHP İl Başkanı Arslan Kaynar, ekonominin alarm veren bir eşiğe dayandığını, Türkiye'nin istikrarsızlık batağına gömülmek istenirken ekonomide dış kaynaklı bir komplo devreye alındığına dikkat çekti.

Dövizi zorba yaptırım tehditleriyle yükselterek Türkiye'nin düşmesinin hedeflendiğine vurgu yapan Kaynar, "Ekonomik suikastçılar kışkırtılmaktadır. Bir papazı bahane ederek ekonomide terör estirilmekte, 15 Temmuz'da yarım kalan ihanetin tamamlanması kurgulanmaktadır. ABD Başkanı Trump her yaptığı açıklamayla yangına benzin dökmektedir. ABD yönetimi Evanjelist ve Siyonist emellerin yörüngesine sabitlenip Türkiye ekonomisini felç etmeyi, peşinden menfi sosyal ve siyasal sonuçların yeşermesini amaçlamaktadır. Bu emellerini başaramayacaklar, yapamayacaklar, Türkiye'nin ekonomik çöküşünü sağlayamayacaklar. Tam 1,5 asırdır küresel emperyalizm Türk milletinden intikam alma arayışındadır. Düşmana ganimet, kuzgunlara yem, kuduzlara av olmayacağız. Türkiye ekonomisinde dövizi açıktan ve alçakça yükselterek taviz ve teslimiyet çemberine hapsolmamızı planlayanlara karşı bilinsin ki, bağımlı değiliz, bunlara karşı bağışıklığımız ve başarı şansımız da tahminlerin ötesinde devasadır. Ülkemize güveniyoruz. Türk milletine yürekten inanıyoruz. Döviz, faiz ve rant lobisinin sırtımızı yere getiremeyeceğinden inancımız kadar emin olduğumuzu dosta, düşmana haykırıyoruz. Aziz milletimiz dikilen ekonomik korkulukları inanç, sabır, akıl, birlik ve dayanışma azmiyle yıkacak kudrette, kuvvettedir. Açıklanan Yeni Ekonomik Yaklaşım 2023'e ülkemizi istikrar ve güven içinde taşıyacaktır. Dövizin çıkışından memnuniyet duyup siyasi çıkar kollayanlar, bunun üzerinden kaos ve karmaşa hayali kuranlar emperyalizm canavarının günahkar hizmetkarlarıdır. Bunlar harama çanak tutan, haine selam çakan vatansızlardır, milliyetsizlerdir" diye konuştu.

Dolara mahküm olmadığını dile getiren Kaynar, "Dolarla doğmadık, olmayınca da ölmeyiz. Milletçe kenetlenmeliyiz. Dövizdeki yapay sıçramanın bu ülkemizi rehin alamayacağını göstermeliyiz. Türk lirası itibarımızdır, iffetimizdir, ihtiramımızdır, istikbal ve istiklal haklarımızın izharıdır. Milli paramıza sahip çıkalım. Türk devlet felsefesinde para bir devlet olma alametidir. Türk lirasındaki erime, kontrol dışı oynaklık ve oynamalar devlet olma vasfımıza zarar verecektir.

Bağımsız duruş göstermek; tarih, kültür ve maneviyatımızla ilişkilendirilmiş milli bir ekonomik sistemi projelendirmek üzerine kafa yormak zorundayız" şeklinde konuştu.

"Döviz insin diye papazı ve diğer tutukluları verirsek asıl o zaman papazı buluruz"

Döviz insin diye papazı ve diğer tutukluları verirsek asıl o zaman papazı buluruz diyen Kaynar, "Bir gözümüz dövizde, diğeri borsada nereye kadar yaşayacağız? Üniversitelerde sosyal bilimler alanında çalışmalar yapan, özellikle iktisat disiplini içinde öğretim görevi üstlenen bilim insanları ne bekliyor, niye duruyor? Bugün sorumluluk üstlenilmeyecekse, eller taşın altına koyulmayacaksa ne zaman olacaktır? Hükümetin yapacakları vardır ve süreç devam etmektedir. Merkez Bankası'nın etkili araçları vardır. Unutmayalım ki, döviz insin diye papazı ve diğer tutukluları verirsek asıl o zaman papazı buluruz. ABD Başkanı Trump, Türkiye ile ilişkilerimiz şu anda iyi değil diyor, ne zaman iyi oldu ki? Küresel angajman ve ittifakları sorgulamanın, yeni ekonomik yaklaşımda da ifade bulduğu gibi, kararlı durmanın, güçlü refleks ve güçlü stratejilerle ekonomik cephemizi tahkim etmenin tam zamanıdır. Dövizin yükseliş temeli ekonomik değil, siyasi ve diplomatik şantajlardır. Buna da boyun eğemeyiz, eğmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dolardan kat be kat üstün olduğunu dile getiren Kaynar, "ABD, İran'a yaptırım kararı alır, Türkiye'ye parmak sallar. Suriye'de mevzi kaybeder, Türkiye'yi suçlar. S-400 füzelerinin alınmasını hazmedemez, Türkiye'yi sıkıştırır. Astana'ya şaşı bakar, bölgesel uyum ve işbirliği mekanizmalarını kaldıramaz, yetmez FETÖ'ye, PKK'ya kucak açar. Mesele çıkan döviz değil, mesele tökezlenmek istenen bekamızdır. Döviz mermisi millet bedenine işlemez, işlese de derine geçmez. Türkiye dövizden kat be kat büyüktür. Bunu heyecan ve cesaretle ispatlamanın zamanı gelmiştir. Zaman Türk'ündür, zemin Türk milletinindir. Milli bekamıza saldırı ekonomi üzerinden yürütülürken; ne vatandan, ne milletten, ne bayraktan, ne devletten, ne mukaddesattan, ne mukadderattan, ne de bin yıllık kardeşlik hukukundan taviz verirsek aldığımız nefes bile haram olsun. Dövizdeki çığa karşı herkes milli seferberlik ruhuyla harekete geçmelidir. Fiyat; arz ve talebin kesiştiği noktada oluştuğuna göre, döviz arzının artması fiyat artışını en azından durduracaktır. Görev 81 milyonun tamamında, görev iş aleminin ve finans kesiminin sırtındadır. Konvansiyonel olmayan finansal silahlarla ülkemizi yaylım ateşine tutanlar, unutmasınlar ki, karşılarında fedakarlık nişanesi bir iman, fenalıkları ve feci akıbetleri göğüsleyecek olan Türk Milletinin iradesini bulacaklardır" diye konuştu - ÇORUM