MHP İl Başkanı Kayaalp'ten asılsız iddialara sert tepki
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MHP İl Başkanı Kayaalp'ten asılsız iddialara sert tepki

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, MHP eski Kocaköy ilçe başkanının yaptığı asılsız iftiralara karşı suç duyurusunda bulunduklarını ve bu işin takipçisi olup peşini bırakmayacaklarını söyledi.

MHP İl Başkanı Kayaalp'ten asılsız iddialara sert tepki
11.08.2020 23:07 | Son Güncelleme: 11.08.2020 23:24

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, MHP eski Kocaköy ilçe başkanının yaptığı asılsız iftiralara karşı suç duyurusunda bulunduklarını ve bu işin takipçisi olup peşini bırakmayacaklarını söyledi.

MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, son dönemlerde teşkilatlarını hedef alan kesimlerden dolayı basın açıklamasında bulundu. Başkan Kayaalp, daha önce 25 yıldır Kocaköy ilçesi MHP ilçe başkanlığı görevini yapıp, daha sonra olumsuz şikayetler üzerine görevden alınması için genel merkeze aktardıklarını söyledi. Genel merkezin eski ilçe başkanının görevden almasıyla, iddiaya göre eski başkan Zeynel Can, teşkilatlarına zarar vermek suretiyle asılsız iftiralarda bulunduğunu ve parti olarak Can hakkında suç duyurusunda bulunduklarını vurguladı.

Başkan Cihan Kayaalp, bazı haber yayın organlarında teşkilatları ve şahsıyla ilgili bazı haberler yayımlanmasından dolayı bu açıklamayı yapma gereği duyduğunu belirtti. Başkan Kayaalp, "Daha önce Kocaköy ilçe başkanlığı görevi yapmakta olan ancak hakkında çok sayıda şikayetin geldiği, birçok olumsuzluğun yaşandığı, birçok vatandaşımızın mağdur edildiği iddialarıyla bize gelen şikayetler üzerine yaptığımız araştırmalarda bu ilçe başkanının görevini kötüye kullandığını, zaten ilçede de 70 oydan fazla oyun çıkmadığını, ilçede birçok insanı kendisinden rahatsız olduğunu fark edince görevden alma gereği duyduk. Bu arkadaşımız görevden alındıktan sonra çok çirkef bir biçimde bizleri ve teşkilatımızı zan altında bırakacak iftiralara başvurmaya başladı. Metruk bir binada yardım kolisi olduğunu iddia ettiği içinde birkaç baklagillin olduğu fasulye gibi, mercimek gibi, küçük bir koli görüntüsünü çekerek o konu üzerinde de teşkilatımızla ilgili veya yardım kolisi olduğuyla ilgili hiçbir ibare olmadığı görüntülerde de anlaşılıyor. Bahçeye yarım kilo kadar döküp onun da görüntülerini çekerek yardım kolilerini devletin bize verdiği kolileri hayvanlara yedirdiğimiz asılsız ve tamamen iftira dolu bazı açıklamalar yapmış" dedi.

"Suç duyurusunda bulunacağız"

Kendileriyle ilgisi olamayan, bir yerde kötü kurgulanmış sadece iftira ile kendilerini bir şekilde yıpratma çabası içerisine giren bu şahıs hakkında yarın itibariyle suç duyurusunda bulunacaklarını ifade eden Başkan Kayaalp, "İnşallah kanun karşısında bunun ilgili gerekli işlemleri başlatacağız ve gerekli cezayı alması için elimizden geleni yapacağız. Bu arkadaşımız kendisini 25 yıldır ilçe başkanı olarak tanıtıyor. 25 yıldır ilçe başkanlığı yaptıktan sonra görevden neden alındım diye hazmedemediğinden dolayı her türlü yalana başvuruyor. 25 yıldır ilçe başkanlığı yapıp hala 70 oy alıyorsa, ya o arkadaşımızda problem vardır veya onu orada tutanlarda problem vardır. Biz bunu fark ettik gelen şikayetleri değerlendirdik, araştırdık. Şikayetlerin büyük bir bölümünün haklı şikayetler olduğunu anladık. Anladıktan sonra genel merkezden görevden alınmasını talep ettik. Genel merkezde görevden alınmasını sağladı. Bu arkadaşımız görevden alınmadan sonra korkunç bir şekilde davamızı, teşkilatımızı, yıpratmak için saldırıyor. Her taraftan bize iftira atmaya çalışıyor. Bahse konu olan Zeynel Can'ın partimizle hiçbir ilgisi kalmamıştır. Bundan sonra partimizin adını kullanmasına müsaade etmeyeceğiz" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah çağrı: Yunan kıta sahanlığından derhal çekilin Güncel
Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah çağrı: Yunan kıta sahanlığından derhal çekilin
Denizde bikinisinin iplerini çözen eski manken Lilly Becker, göz göre göre frikik verdi Magazin
Denizde bikinisinin iplerini çözen eski manken Lilly Becker, göz göre göre frikik verdi
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim 3. Sayfa
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim
Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü Ekonomi
Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı Magazin
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı
Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım Güncel
Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan açıklama: İhtimal dahilinde
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan açıklama: İhtimal dahilinde
Meral Akşener'den erken seçim tahmini: 2021'in Haziran ayında olabilir
Meral Akşener'den erken seçim tahmini: 2021'in Haziran ayında olabilir
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti
Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti
Rusya'nın koronavirüs aşısı, Almanya'da 'yüksek riskli deney' olarak nitelendirildi
Rusya'nın koronavirüs aşısı, Almanya'da "yüksek riskli deney" olarak nitelendirildi
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu
Bitlis'te 36 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Bitlis'te 36 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti
AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, kararını verdi: Şimdilik böyle bir düşüncem yok
Yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, kararını verdi: Şimdilik böyle bir düşüncem yok
Acil servise zorla girerek güvenlik görevlilerine saldırdılar! Olay anı saniye saniye kamerada
Acil servise zorla girerek güvenlik görevlilerine saldırdılar! Olay anı saniye saniye kamerada
Son Dakika: Türkiye'de 11 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1183 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 11 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1183 yeni vaka tespit edildi
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den ikinci dalga uyarısı: Vaka sayıları daha da artacak
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den ikinci dalga uyarısı: Vaka sayıları daha da artacak
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada
Sahnede Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övünç hakkında karar verildi
Sahnede Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övünç hakkında karar verildi
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti
Balık istifi yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, gazetecilere patladı: Sinirlendirmeyin adamı
Balık istifi yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, gazetecilere patladı: Sinirlendirmeyin adamı
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Terim'in planlarında olmadığı iddia edilen Lemina'dan imalı paylaşım: Yalan söyleme, dürüst ol
Terim'in planlarında olmadığı iddia edilen Lemina'dan imalı paylaşım: Yalan söyleme, dürüst ol
Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi
Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi
Akşener'den Erdoğan'ın davetine yanıt: Yola çıktığımız hiçbir grubu ve insanı yolda bırakmadık
Akşener'den Erdoğan'ın davetine yanıt: Yola çıktığımız hiçbir grubu ve insanı yolda bırakmadık
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatma Köse Fuat Oktay Ziya Selçuk Muharrem İnce Mustafa Şentop
Magazin Yalın Merve Boluğur Orhan Gencebay Ufuk Bayraktar
Spor Falcao Can Bartu Okan Buruk Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Daha Fazla Euro Rusya Milli Ağustos
Şu an buradasınız: MHP İl Başkanı Kayaalp'ten asılsız iddialara sert tepki - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.8.2020 23:58:40. #1.14#
title