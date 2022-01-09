MHP İl Başkanı Karataş ve DAP İdaresi Başkanı Demirdöğen'den Rektör Çomaklı'ya ziyaret

KARATAŞ, ADANA (İHA) - Araştırma Üniversitesi unvanıyla Türkiye'deki 20 üniversite arasına adını yazdıran Atatürk Üniversitesine hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Bu ziyaretler kapsamında üniversite adına tebrikleri kabul eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Naim Karataş ve yönetimi ile DAP İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen konuk oldu.

Araştırma Üniversitesi unvanının, Atatürk Üniversitesinde olduğu gibi Erzurum'da da büyük bir sevinçle karşılandığını belirten Rektör Çomaklı, bu unvanın ilerleyen süreçte meyvelerini vereceğini aktardı.

Rektör Çomaklı: "Doğunun batıya, batnın da doğuya açılan kapısı olan Atatürk Üniversitesi, dünya üniversiteleri arasında ilk 500'ü hedefleyen ve birçok alanda da bu sıralamaya giren bir performans sergiliyor. Bunu daha da yukarı taşımak için tüm mensuplarımıza önemli görevler düşüyor. Gerçekleşen dönüşüm çalışmaları neticesinde de birimlerimizin başarı grafiğinin yükseleceğine inanıyorum" dedi

Üniversitenin tüm kurumlarla iletişim haline olduğunu belirten Prof. Dr. Çomaklı, şehir olarak el ele verip çalışıldığı takdirde kalkınmanın kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak nazik ziyaretleri için konuklarına teşekkür etti. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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