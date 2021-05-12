MHP İl Başkanı Karataş'tan Ramazan Bayramı kutlaması
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MHP İl Başkanı Karataş'tan Ramazan Bayramı kutlaması

MHP İl Başkanı Karataş'tan Ramazan Bayramı kutlaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Bu günlerin geride kalacağını ve sağlıklı güzel günlerin ülkemizde hüküm sürmeye devam edeceğini ifade ettiği mesajında pandemi kurallarına da uyulması gerektiği uyarısını da yenileyen MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, "Tutulan oruçlar, açılan eller ve dua eden dillerle Yüce Allah'ın rızasını kazanmaya çalıştığımız günlerin arkasından bayramı yaşamaktayız. Evlerde kalmak zorunda kaldığımız bu sürecin de biran önce bitmesi için gerekli tedbirlere uymak zorundayız" ifadelerine yer verdi.

"Bayram demek; dargınlıkların bitmesi demektir"

Ramazan bayramının buruk geçmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Karataş, "Salgının etkisi nedeniyle bu yıl bayramımızı kısıtlı imkanlar dahlinde kutlayacağız. Ama bizler biliyoruz ki bayram; paylaşmanın, dayanışmanın, hatırlamanın ve gönüllere girmenin eşsiz bir fırsatıdır. Dostluğun, yakınlığın, hal ve hatır sormanın manevi miladıdır. Bu bilinci hiç unutmadan, uzaktan da olsa haberleşme imkanlarını kullanalım ve sevdiklerimize, dargın olduklarımıza ulaşmaya devam edelim. Bu duygu düşüncelerle birlikte başta şehit ve gazi yakınlarımız olmak üzere Türk İslam aleminin Ramazan Bayramını yürekten kutluyorum. Sonsuz merhamet sahibi Yüce Rabbimiz imtihanlarımızı hafifletsin, sıkıntılı süreçten bir an evvel kurtularak daha güzel günlerde birlikte olalım" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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