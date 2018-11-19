MHP İl Başkanı Karataş'tan Kandil Mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, tüm İslam aleminin Mevlit kandilini kutladı.

Başkan Karataş mesajında, Mevlid Kandilinin tüm insanlığa ve İslam dünyasına barış, adalet ve hayırlar getirmesini temenni ederek, "Efendimiz (SAV)'in, insanlığın yaşadığı en buhranlı ve karanlık dönemde dünyayı şereflendirerek, aydınlık çağın yaşanmasına vesile olduğu günün yıldönümü olarak kutlanan Mevlid Kandilinin ülkemizden başlayarak tüm İslam coğrafyasında ve tüm dünyada şefkat, sevgi, hoşgörü, adalet ve huzur ikliminin hakim olmasına vesile olmasını diliyorum. İnşallah bu mübarek gece, ülkemize ve İslam dünyası olarak içerisinde yaşadığımız sıkıntılı, karanlık, gözyaşı ve hüzünle dolu günlerin sona ermesine vesile olur. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin Mevlid Kandilini kutlarım" şeklinde konuştu. - ERZURUM