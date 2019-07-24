MHP İl Başkanı Karataş'tan basın Bayramı kutlaması

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş Basın Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, mesajında, "24 Temmuz 1908 tarihinde basından sansürün kaldırıldığı tarihtir" dedi.

111. yılı kutlanan basın bayramında gazeteciliğin fedakarlık ve özveri gerektiren bir meslek olduğunu belirten Karataş, "Basın mensubu arkadaşlarımızın ilkeli, sorumlu habercilik anlayışı ile kişisel hak ve özgürlükleri ilke edinerek kamuoyunu aydınlatmaya çalışan basın toplumun güvencesidir. Tüm basın yayın kuruluşları ve mensuplarının ekonomik ve sosyal alanlarda daha iyi şartlar altında mesleklerini yürütmelerini temenni ederim.

Bu vesileyle ilkeli ve tarafsız olarak görevlerini yürütmeye çalışan tüm basın camiasına teşekkür eder, 24 Temmuz Basın Bayramını kutlar, sevgi ve selamlarımı sunarım." diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA