MHP İl Başkanı Karataş'tan 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü Mesajı

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, "Çanakkale Destanı, bir milletin şahlanış destanıdır" dedi.

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Karataş, şu görüşlere yer verdi:

"Çanakkale Türk Milletinin küllerinden yeniden doğduğu bir destandır. Çanakkale destanı, bir milletin bütün dünyaya karşı onurunu, şerefini, namusunu ve bağımsızlığını kanının en son damlasına kadar nasıl koruduğunu gösteren emsalsiz bir şahlanış destanıdır. Tarihimizde unutulmaz iz bırakan 250 bini aşkın şehidimizin ve yüz binlerce gazimizin bizlere armağan ettiği bir destanın; Çanakkale zaferinin 104. yıldönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. Çanakkale Zaferi, vatan topraklarımıza göz diken ve işgale kalkışan devletlere bunun hiçbir zaman gerçekleşemeyeceğini göstermiş ve Kurtuluş Savaşımızın kazanılmasına zemin hazırlayarak çökmek üzere olan bir İmparatorluğun küllerinden yeni bir devletin doğacağı müjdesini vermiştir. 'Ya istiklal ya ölüm' diyen bir millet sadece tarihe altın harflerle yazılan bir zafer elde etmekle kalmamış bu zaferle birlikte geleceğini de kazanmıştır. Çanakkale Zaferi, Türk Milleti'nin tarihin hiçbir aşamasında bağımsızlık ve özgürlüğünden ödün vermeyeceğini bütün dünyaya göstermiş ve kendisine vurulmak istenen esaret zincirlerini parçalayıp atmıştır. Çanakkale Zaferimizin 104. yıldönümü dolayısıyla bizlere bu vatanı emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, hepimizin bu onurlu gününü kutluyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA