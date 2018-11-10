MHP İl Başkanı Karataş'tan 10 Kasım Mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Naim Karataş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Hakk'a yürüyüşünün 80. Yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

İl Başkanı Karataş mesajında şu ifadelere yer verdi: "Türk'ün asil kudretini tekrar ayağa kaldıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin yedi düvele karşı verdiği şanlı mücadelenin sembolüdür. Hayatını Türk milletine adayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü gururla, özlemle ve rahmetle bir kez daha anıyorum. Başta Türk milletinin doğruluşunun kılavuzu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kurucu kahramanlarımıza, aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Asla unutulmasın ki, Türkiye Cumhuriyeti milli bir eser, mukaddes bir değer ve muazzez bir mirastır. Atalarımızın Çan'ları pahasına bizlere bıraktıkları bu eşsiz miras, mutlaka yaşayacak ve yaşatılacaktır. Aksini iddia ederek karamsarlık, kötümserlik ve kaos aşılayanlar bir kez daha hezimet ve hüsrana uğrayacaklardır." - ERZURUM