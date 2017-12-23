MHP İl Başkanı Karataş; "Sarıkamış Harekâtı Bir Yiğitlik Destanıdır"

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, "Tarihimizin en acı olaylarından birisi olan Sarıkamış Harekatı'nın yıl dönümünde, hayatını kaybeden kahraman askerlerimizi bir kez daha rahmet saygı ve sevgiyle yad ediyoruz" dedi.



Osmanlı Harp tarihine felaketle sonuçlanan bir meydan muhaberesi olarak geçen Sarıkamış Harekatı'nın 90 bin askerimizin düşmana karşı değil de, yokluğa ve dondurucu soğuğa karşı, vatan ve bayrak uğruna gözlerini kırpmadan şehadete erdikleri bir yiğitlik destanı olduğunu ifade eden Karataş, "Enver Paşa'nın emriyle başlayan, Rusları kuşatmak ve Kars, Ardahan, Artvin gibi Doğu illerini geri almayı hedefleyen hareket 18 gün sürmüştür. 1915 yılının Ocak ayının ilk günlerinde kış şiddetini daha da artırmış fırtına ile birlikte yağan kar yolları kapatıp çadırları yıkmıştır. Ardından dondurucu soğukların bastırmasıyla 90 bin askerimiz donarak şehadet şerbetini içmiştir. Hiçbir mazeretin ardına saklanmadan, zorlu iklim ve arazi şartlarını düşünmeden vatanına ve istiklaline kastedenlere karşı çelikten sinesini siper eden, ve büyük kayıplar verilse de vatan uğruna çıkılan bu yoldan asla geri dönmeyi düşünmeyen, başta Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını ve bu uğurda hayatlarını feda eden bütün aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş kahramanlarımızı saygı, rahmet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun" diye konuştu. - ERZURUM