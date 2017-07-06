MHP İl Başkanı Kalı: 15 Temmuz'u Unutmayacağız

MHP Malatya İl Başkanı Ömer Faruk Kalı, 15 Temmuz'u unutmayacaklarını belirterek "O gün meydanlarda olacağız" dedi.



15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ'cü bir grup askerin kalkıştığı darbe girişiminin yıl dönümünde Malatya'da gerçekleşecek anma programlarına Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Teşkilatı da katılıyor. MHP'nin de 15 Temmuz'un yıl dönümünde meydanlarda olacağını ifade eden Kalı, "Bir avuç hain tarafından darbe yapmaya çalıştılar ancak milletimiz destan yazarak devletinin ve ülkesinin yanında olduğunu göstermiştir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak darbe girişiminin yıl dönümünde bizlerde meydanlarda olacağız. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, mekanları cennet olsun. Bizler 15 Temmuz'da meydanlarda çıkarak devletimizin ve ülkemizin yanında olduk ve yine meydanlar da olacağız" şeklinde konuştu. - MALATYA