MHP İl Başkanı İncetoprak'tan "TURKOVAC aşısı olun" çağrısı - Haberler
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MHP İl Başkanı İncetoprak'tan "TURKOVAC aşısı olun" çağrısı

MHP İl Başkanı İncetoprak'tan
AA / Murat Asil - Haberler | Güncel

MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, yerli inaktif Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın acil kullanım onayı almasına ilişkin tebrik mesajı yayımladı.

KAYSERİ (AA) - MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, yerli inaktif Kovid-19 aşısı Turkovac'ın acil kullanım onayı almasına ilişkin tebrik mesajı yayımladı.

İncetoprak, yaptığı yazılı açıklamasında, Turkovac'ın geliştirilmesinde ve üretilmesinde büyük emeği olan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ile Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibini yürekten kutladığını belirtti.

Tüm dünyada halen etkisini sürdüren ve ölümlere yol açan Kovid-19'a karşı vatandaşları aşı olmaya davet eden İncetoprak, "MHP İl Başkanı olarak ben de 24.12.2021 tarihinde Erciyes Üniversitesinde TURKOVAC aşısı olacağım. Tüm vatandaşlarımızı, tüm teşkilatımızı Kovid-19'a karşı yerli ve milli aşımız olan TURKOVAC aşısı olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri

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