MHP İl Başkanı Güngöralp'ten, "birlik" çağrısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı, Salih Güngöralp, 5 ilçede selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı, Salih Güngöralp, 5 ilçede selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Güngöralp, yaptığı yazılı açıklamada, Başkale Özalp, Çaldıran, Muradiye ve Saray ilçelerinde selin büyük zararlara neden olduğunu belirtti.

Selden dolayı büyük acıların yaşandığını, yüreklerinin burkulduğunu aktaran Güngöralp, şunları kaydetti:

"El ele vererek bu sorunları aşacağımıza inanıyorum. Şimdi birbirimize destek olma zamanı. Onlarca mağdurumuz var. Dün ve önceki gün yaşanan sel hepimizi derinden etkiledi. Evleri su bastı. Araçlar kullanılmaz halde. Selden etkilenen selzedelere destek olmaları ve yanlarında yer almalıyız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar