MHP İl Başkanı Avşar Esnaf Gezisinde

MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar esnaf gezilerine devam ediyor. 5 Kasım 2017 'de göreve gelen ve bu tarihten itibaren hız kesmeden çalışmalarına devam eden Avşar, Yeni Camii çevresindeki esnafları gezerek, sorunları dinledi.

Bazı vatandaşların MHP Malatya teşkilatına gösterdiği teveccühten dolayı memnuniyetini dile getiren Başkan Avşar, "Birlik ve beraberlik içindeki çalışmalarımız meyvelerini vermeye başlamıştır. Teşkilatımıza olan güven ve sadakat bizleri fazlasıyla heyecanlandırmakta ve işimize daha çok odaklanmamıza sebep olmaktadır. Esnaf ve mahalle gezilerimize bundan böyle daha sık zaman ayırmaya devam edeceğiz"dedi.

MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, daha sonra Yeni Camii çevresindeki esnafları gezerek sorunlarını dinledi.

Yeni Baskilliler Derneğinden ziyaret

Bu arada Yeni Baskilliler Eğitim Kültür Derneği Başkanı Mustafa Naci Yağır ve yönetimi, MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar'ı parti il binasında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Dernek Başkanı Yağır, MHP teşkilatına çalışmalarında başarırlar diledi. - MALATYA