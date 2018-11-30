MHP İl Başkanı Arif Kılıç: "Mhp, Tabanı Olan Güçlü Bir Parti"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Arif Kılıç, MHP'nin Kırşehir'de tabanı olan en güçlü parti olduğunu söyledi.

İl Başkanı Kılıç, "31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin hayırlı olmasını temenni ediyoruz. MHP tabanı olan Kırşehir'de en güçlü partilerden birisi Kırşehir'de ittifak yapıldı. MHP'nin adayı desteklenecek gibi söylentiler var. Bu durumun sevindirici yönü Kırşehir'de MHP'nin güçlü olduğunu gösterir."dedi.

MHP'nin her kesimden oy alabileceğini ifade eden İl Başkanı Kılıç, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"MHP olarak her kesimden oy alabilecek AK Parti'den daha fazla oy alabilecek bir partiyiz. 3 ilçe şuanda MHP belediyesi, Kırşehir'de belediyelerin tamamını almak için yola çıkıyoruz. Seçim zor bir seçim, ülkenin yaşadığı kaos ve ekonomi ile zorlu bir seçim geçecek. İktidar partisi daha fazla yara alacak. 2 Dönem Kırşehir Belediyesini yönettik. Üçüncü kez de talip olduk." diye konuştu. - KIRŞEHİR