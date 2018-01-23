MHP İl Başkanı Arif Kılıç: "Mhp Afrin Harekatına Sonuna Kadar Destek Veriyor"

Suriye'de TSK tarafından başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda Milliyetçi Hareket Partisinin sonuna kadar destek verdiğini ifade eden MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç, başlatılan harekatın son terörist temizlenene kadar sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2015 yılında uyardığı gündeme alınsın dediği Afrin ile Kandil arasında hilal şeklinde bir kuşağın oluşturulmasını da istediklerini ifade eden MHP İl Başkanı Arif Kılıç,"Türk Silahlı kuvvetleri tarafından hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla Suriye'nin kuzeybatısında Afrin Bölgesi'nde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek için yapılan bir harekattır. Bu harekatın dördüncü gününde Türk Askeri bölgede hassas davranarak sivil ve yerli halkı, teröristlerin, zulmünden kurtarmak için elinden gelen titizliği göstermektedir. Bu hususta hiçbir ülke Türkiye'ye nasihat vermeye parmak sallamaya kalkmamalıdır. Türkiye ne yaptığını bilen sorunu yerinde çözmeye çalışan ve hiçbir ülkenin toprağında bütünlüğünde gözü olmayan kendi ayaklarının üzerinde durduğunu dünyaya gösteren ülke olduğuna, Dünyada buna şahit olacaktır" - KIRŞEHİR