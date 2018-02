MHP İl Başkanı Arif Kılıç: "Huzur ve Beka İçin MHP Güç Birliği Yapıyor"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Arif Kılıç, 'Milli duruş şühedaya vefa millete beka kurultayı'nın 18 Mart tarihinde yapılacağına işaret ederek genelgede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 'Hiçbir tahrike, hiçbir kışkırtmaya, hiçbir kanunsuz eylem ve gösteriye iltifat ve itibar edilmeyecektir' dediğini söyledi.

Türkiye'de MHP teşkilatlarına gönderilen genelge hakkında bilgilendirme yapan İl Başkanı Kılıç, Genelgede Türkiye'nin huzur ve bekası için güç birliği yapıldığı, MHP'nin kökünden kopmadığı, kaynağından ayrılmadığı ifade edildiğini belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin teşkilatlara gönderdiği genelgesi ise özetle şöyle:

"Küresel güçlerin ilgi ve hatta işgal sahası uzun bir süredir Avrasya ve Afrika jeopolitiğidir. Bu itibarla her taşın altında şer bir plan gizlidir. Ağır sorunlarıyla ülkemizi kuşatan Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu bölgeleri stratejik ve zorlu bir üçgeni andırmakta, anımsatmaktadır. Türkiye ise bu üçgenin merkezindedir. Bu jeopolitik tablodan mülhem olmak üzere, ülkemiz çevresindeki her olumsuzluğa, her karmaşaya, her karışıklığa ister istemez açık ve müsait hale gelmektedir.

Türk milletinin sahip olduğu yaşama ve gelişme azmi, tarihi tecrübe, istiklaline ve onuruna düşkünlüğün en büyük milli sermayesi olduğunu, Bu milli sermayenin çarçur edilmesine izin vermeyeceğiz, yağma ve talanına müsaade etmeyeceğiz. Türklüğün Anadolu coğrafyasında nice mücadelelerle kurduğu Selçuklu ve Osmanlı medeniyetleri ile varoluşumuzun son destanı olan Milli Mücadelemiz bekamızın başlıca ilham ve kuvvet kaynaklarıdır.

Bu itibarla ilham sönmeyecek, kuvvet eskimeyecek, eksilmeyecektir. 1910'lu, 1920'li yıllar, Türk milletinin üzerinde kara bulutların dolaştığı sancılı ve zorlu yıllar olarak milli hafızalara mühür vurmuştur. Büyük bir imparatorluğun enkazı altında tarih sahnesinden çekilmesi beklenen bir millet, çetin şartlarda çevik bir irade göstererek bağımsızlığını korumasını bilmiş, yeniden doğrulmayı başarmıştır. Milli Mücadelemizin hemen ardından başlayan siyasi ve hukuki hamleleri, daha sonra sanayileşme çabaları izlemiştir.

Türkiye her defasında zorlukları aşmış, belaları defetmiştir. 23 Nisan 1920'de 'milli hakimiyet' ilkesinin, 29 Ekim 1923'te de Cumhuriyet'in ilanıyla şekillenen temel siyasi tercih, çok partili siyasi hayata geçiş ile birlikte yeni bir anlam, yeni bir içerik, yeni bir ruh kazanmıştır.

16 Nisan 2017 halk oylamasında bizzat Türk milleti tarafından kabul edilen cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de önümüze kalıcı ve kuşatıcı bir ufuk açmıştır. Fakat on yıllardır, üzerimizde oynanan oyunlar sistematik olarak artış göstermiş, terör saldırıları, haçlı hevesleri, Türk düşmanlığı sürekli yaygınlaşmış, Türkiye'den intikam arayışları yoğunlaşmıştır. Şu anda Türkiye olağanüstü bir beka mücadelesi vermektedir. Yüz yıldır kapanmamış hesaplar terör örgütleri eliyle görülmek istenmektedir. Zalimler karşımızda saf saf dizilmiş, öbek öbek toplanmışlardır.

Türkiye'nin sınırlarında ve sınırlarının etrafında hiçbir hain örgüt ve niyet barınamayacak. Türk milletinin varlığına ve güvenliğine gölge düşmemesi için tetikte ve teyakkuzdadır. Zeytin Dalı Harekatı devlet ebed müddet, millet ebed müddet şuurunun bir gereği, kaçınılmaz bir ihtiyacıdır" - KIRŞEHİR