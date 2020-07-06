MHP İl Başkanı Alıcık Başbağlar katliamını unutmadı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, 5 Temmuz 1993 tarihinde Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar Köyü'nde bölücü PKK terör örgütü tarafından 33 vatandaşın şehit edildiği katliamı unutmadı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, 5 Temmuz 1993 tarihinde Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar Köyü'nde bölücü PKK terör örgütü tarafından 33 vatandaşın şehit edildiği katliamı unutmadı.

MHP Aydın İl Başkanı Alıcık, Başbağlar Katliamı dolayısıyla yayımladığı mesajında; "Başbağlar'da yaşanan kanlı saldırı ve üç gün önce Sivas'ta meydana gelen Madımak olayları yıllardır oluşturmak istenilen Alevi-Sünni tartışmasını alevlendirme amaçlı hain planların, bölücü niyetlerin, taşeron hain zihniyetlerin işidir. Bin yıllık kardeşliğimize nifak tohumları serpmeye çalışan PKK ve türevi terör örgütleri amaçlarına asla ulaşamayacaktır. Milli şuurun merkezi Cumhur İttifakı ile oluşan milli birliğinizi asla yıkamayacaklardır. Başbağlar şehitlerimize,bütün şehitlerimize rahmet olsun. Kardeşliğimize sahip çıkalım. Hemşehriliğimize sıkı sarılalım. Birlik beraberlik içinde güçlü Türkiyemizi birlikte kucaklayalım" - AYDIN

Kaynak: İHA