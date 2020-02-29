MHP İl Başkanı Akar'dan Mehmetçiğe destek açıklaması

29.02.2020 17:10 | Son Güncelleme: 29.02.2020 17:10

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sakarya İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, İdlib'de düzenlenen saldırılarda şehit olan askerlerin hesabının sorulacağını belirtti.

Akar, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, Suriye'nin İdlib bölgesindeki Mehmetçiğin, dost bildikleri gafillerin nezaretinde, hava unsurlarıyla saldırıya uğradığını anımsattı.

Acılarının çok büyük, nefretinin ise onu aratmayacak kadar derin olduğunu vurgulayan Akar, "Gün acıyı yaşama günü değil, bu acıları yaşatanlardan hesabı sormak için gerekli tahkimatı yapma günü. Bu saate kadar siyaset kurumundan gelen olumlu söylemler, bize bu acıları yaşatan gafillerin bu sefer içimizde uzantı bulamayacağını, milli menfaatlerimiz korunması ve egemenlik haklarımız temini için birlik halinde olunma erdemine ulaştığımızı göstermesi açısından önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Akar, hain yapıların cephe gerisinde propaganda faaliyeti yürüttüklerini savunarak, "Türk askerinin ne işi var orada" sorusunu sordurarak ve Rusya, ABD, Çin, Fransa, Almanya gibi sömürgeci ülkeleri de gözardı ederek, içinde bulunduğumuz siyasi, askeri ve ekonomik sıkıntılardan kurtulacağımız sonucuna varılmak isteniyorsa, bunu yapan gaflet ve delalet çukuruna düşmüş, hain yapıların değirmenine su taşıdığının farkında olmayan kayıp kardeşimizdir." ifadesini kullandı.

Tüm şehitlere Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı dileyen Akar, gazilerin de hayırlı ömürler geçirmelerini temenni etti.

Kaynak: AA