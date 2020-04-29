MHP İL BAŞKAN GÜR'DEN AKŞENER VE ALTAYLI'YA TEPKİ
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MHP İL BAŞKAN GÜR'DEN AKŞENER VE ALTAYLI'YA TEPKİ

MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür basın toplantısı düzenleyerek İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve gazeteci Fatih Altaylı'nın açıklamalarına tepki gösterdi.

MHP İL BAŞKAN GÜR'DEN AKŞENER VE ALTAYLI'YA TEPKİ
29.04.2020 17:15 | Son Güncelleme: 29.04.2020 17:15

MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür basın toplantısı düzenleyerek İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve gazeteci Fatih Altaylı'nın açıklamalarına tepki gösterdi.

MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, gazeteci Fatih Altaylı ve televizyon kanalındaki programına konuk olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarıyla ilgili partisinin il binasında basın toplantısı düzenledi.

Akşenir'in evinin önündeki protestoyla ilgili programda yapılan değerlendirmeleri eleştiren Gür, "MHP Üsküdar ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin bir kısmı, demokratik protesto ve gösteri haklarını kullanmışlardır. Sayın Genel Başkanımızın takdirleriyle, konunun siyaset malzemesi yapılmaması adına demokratik gösteri ve protesto hakkını kullanan dönemim ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız görevden el çektirilmişlerdir " dedi.

Meral Akşener'in bu konuyu dile getirmesini eleştiren Birol Gür, "Arkadaşlarımızın bu konuyla ilgili beraat etmesine rağmen, bu konunun temcit pilavı gibi sürekli gündemde tutma çabasını yargı kuruluna bir baskı unsuru olarak gördüğümüzü, bu hususun kabul edilebilir bir şey olmadığı kanaatindeyiz. Biz, Türk yargısının beraat kararına saygı duyduğumuz gibi bundan sonraki her aşamada vereceği karara da saygı duyacağız" şeklinde konuştu.

Fatih Altaylı'yı da eleştiren Gür, " Programın sunucusu, bahse konu geçtiğinde demokratik gösteri ve protesto haklarını kullanan ve birinci derece mahkemede beraat eden arkadaşlarımızla ilgili ve aynı zamanda camiamızın bütününe yönelik 'it ürür kervan yürür, itlerle uğraşmıyoruz' şeklinde son derece çirkin, seviyesiz, aslında kendine yakışır bir üslupla gayrı ahlaki bir söz telaffuz etmiştir" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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