MHP Iğdır Milletvekili Karadağ'dan Mecliste Ermenistan çıkışı

TBMM Genel Kurulunda konuşan MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, Ermenistan zulmünün 200 yıldır devam eden bir süreç olduğunu belirterek, "Belki dünya sessiz kalabilir, Birleşmiş Milletler kararlar verebilir, verdiği kararlara uymayabilirler ama Azerbaycan halkı, Türk milleti kendi...

TBMM Genel Kurulunda konuşan MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, Ermenistan zulmünün 200 yıldır devam eden bir süreç olduğunu belirterek, "Belki dünya sessiz kalabilir, Birleşmiş Milletler kararlar verebilir, verdiği kararlara uymayabilirler ama Azerbaycan halkı, Türk milleti kendi namusunu, toprağını korumasını bilecektir" dedi.

"Çırpınırdın Karadeniz" şiiri ile konuşmasına başlayan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Iğdır Milletvekili Karadağ, "Başta Azerbaycan Milli Marşı olmak üzere 'Çırpınırdı Karadeniz' gibi pek çok eserin şair ve yazarı, fikir adamı Ahmed Cevad, Turancılıkla suçlanarak 13 Ekim 1937'de Ruslar tarafından kurşuna dizilerek şehit edilmiştir. Unutmayacağız; ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

"Bugünü daha iyi anlayabilmek için öncelikle coğrafyanın geçmişine bakalım"

"Yine Ahmed Cevad'ın dediği gibi, 'Men Türk evladıyam, derin aklım, zekam var. Zulme karşı isyankaram, ezilsem de susmaram', susmadık, susmayacağız. Yine Karabağ, yine devam eden Ermeni zulmü" diyen Karadağ, şunları kaydetti:

"Saygıdeğer milletvekilleri, bugünkü konuşmamda bilindiği üzere terör devleti Ermenistan ve Ermeni çetelerinin 27 Eylül sabahı Azerbaycan'ın sivil yerleşim alanlarına saldırısıyla başlayan ve Azerbaycan'ın kendi topraklarındaki işgali sonlandırmak için vermiş olduğu mücadeleden bahsetmek istiyorum. Bugünü daha iyi anlayabilmek için öncelikle coğrafyanın geçmişinde neler olduğuna bakalım. 200 yıllık zulüm, katliam, sürgünler, acılar ve işgal. 1800'lü yılların başından itibaren Güney Kafkasya'ya inen Çarlık Rusyası, bölgede hakim olan Türk hanlıklarını tek tek hakimiyeti altına almaya başlamıştır. 1928'de imzalanan Türkmençay Anlaşması'yla birlikte Aras Nehri'nin kuzeyi Rusların, güneyi ise İran'ın hakimiyetine geçmiştir. Bölge halkı bu acıyı, 'Araz'ı ayırdılar, Gan ile doyurdular, Men senden vazgeçmezdim, Zulümle ayırdılar' diyerek ağıtlarına döküyordu."

"Ermenistan zulmü yıllardır sürüyor"

Ermenistan zulmünün 200 yıldır devam eden bir süreç olduğunu belirten Karadağ, "Bu tarih süreç, maalesef özellikle 1900'lü yılların başında katliamlara dönüştü. Bölgede devamında Anadolu'daki o terör olayları da, Hınçak'ın, Taşnak'ın yaptığı terör olayları da dahil 500 binin üzerinde Türk katledildi. Hem bugünkü İran topraklarında hem de şu anki Ermenistan topraklarında 500 binin üzerinde Türk katledildi. Hiç kimse bu tarihi gerçeği saptıramaz. Bugün gidip baktığımız zaman o toplu mezarlardan çıkan katledilen Türklerin kemikleridir. Bu zulüm devam etti. Özellikle dünya üzerinde yaklaşık 20 milyon insanın katili olan Stalin döneminde yine 1 milyonun üzerindeki Türk, bulunduğu bölgelerden sökülüp bu coğrafyalardan uzaklaştırıldı ve devamında Çarlık Rusyası, devamında Sovyetler döneminde de aynı şey devam ediyor. 1990'lara geldiğimiz zaman özellikle Dağlık Karabağ'da başlayan katliamlar" şeklinde konuştu.

"Türk'ün kudretini görecekler"

Hocalı'da 613 Azerbaycan Türkü'nün bir gecede katledildiğini hatırlatan Karadağ, "Türk'ün kudretini görecekler. Belki dünya sessiz kalabilir, Birleşmiş Milletler kararlar verebilir, verdiği kararlara uymayabilirler ama Azerbaycan halkı, Türk milleti kendi namusunu, toprağını korumasını bilecektir. Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin dediği gibi, 'Saldırgan ülke Ermenistan'dır, masumları öldüren ülke Ermenistan'dır, işgalci ülke Ermenistan'dır, hak ve hukuk tanımayan ülke Ermenistan'dır.' Dağlık Karabağ Türk'tür, Azerbaycan Türklüğünün öz yurdudur. İki devlet, tek millet ülküsüyle sonuna kadar Azerbaycan'ın yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Nitekim 'Vatan ne Türkiye'dir Türklere, ne Türkistan/Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı