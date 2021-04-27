MHP Iğdır Milletvekili Karadağ'dan Biden'a sert tepki
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MHP Iğdır Milletvekili Karadağ'dan Biden'a sert tepki

MHP Iğdır Milletvekili Karadağ'dan Biden'a sert tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alarak, ABD Başkanı Biden'in sözde 'soykırım' sözlerine tepki gösterdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alarak, ABD Başkanı Biden'in sözde 'soykırım' sözlerine tepki gösterdi.

MHP Milletvekili Karadağ, meclis konuşmasında Biden'a sert tepki gösterdi. "Sözde soykırımı savunanların, gerçek bir soykırım görmek istiyorlarsa kendi karanlık ve çürümüş tarihlerine bakmaları gerekiyor" diyen Karadağ, konuşmasında şunları kaydetti:

"ABD Başkanı Biden'in sözde soykırım ifadesi, tarihten ve hukuktan uzak, tamamen siyasi ve art niyetli bir açıklama olup gerçekleri saptırmaktır. 1900'lü yılların başlarında Anadolu'da, Azerbaycan'da, Erivan'da batının maşalığını yapan Hınçak ve Taşnak terör örgütlerinin yapmış oldukları katliamlara baksınlar. 1900'lü yılların sonunda Hocalı'ya, Karabağ'a, Kelbecer'e baksınlar. Türk Milleti, mevzubahis vatan olduğunda şehit olur, gazi olur, ama asla mazlumlara zalimlik yapmaz. Türk Milletinin şerefli geçmişinde soykırım mahcubiyeti yoktur. Kendileri ile karıştırmasınlar ve şunu çok iyi bilsinler ki Türk'ün vatanına, toprağına, namusuna el uzatanların elleri, kullandıkları maşalarla birlikte yanacaktır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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