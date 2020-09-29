MHP Iğdır Milletvekili Karadağ: "Canımızla, kanımızla, varlığımızla Azerbaycan'ın yanındayız"
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MHP Iğdır Milletvekili Karadağ: "Canımızla, kanımızla, varlığımızla Azerbaycan'ın yanındayız"

29.09.2020 22:42 | Son Güncelleme: 29.09.2020 22:46
MHP Iğdır Milletvekili Karadağ:

Milliyetçi Hareket Partisi Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, "Canımızla, kanımızla, varlığımızla Azerbaycan'ın yanındayız" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, "Canımızla, kanımızla, varlığımızla Azerbaycan'ın yanındayız" dedi.

MHP Iğdır Milletvekili ve Azerbaycan Dostluk Grubu Üyesi Yaşar Karadağ, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları hakkında bir yazılı açıklama yaptı. Karadağ, "Karabağ'da canıyla, kanıyla vatan savunması veren kahraman Azerbaycan ordusunun şerefli neferleri, bu mücadelenizde dünya üzerinde yaşayan bütün Türklerin duaları ve yürekleri sizlerle birliktedir" ifadelerine yer verdi. Türkiye Cumhuriyeti olarak kardeş Azerbaycan'ın bu haklı davasında her zaman olduğu gibi yine yanında ve destekçisi olacaklarını belirten Karadağ, "Emperyalizmin taşeronluğunu yapan Ermenistan Devleti'ne ve dünyanın çeşitli ülkelerinden toplanıp Türk kanı içmek için gelen terör örgütü mensubu Ermenilere sesleniyorum; kanımızla, canımızla, varlığımızla Azerbaycan'ın yanındayız. Karabağ Türkündür, Türk vatanıdır, Türk toprağıdır. Biran önce işgal ettiğiniz Azerbaycan topraklarından çekilin. Türkün ayranını kabartmayın. Türkün sabrını zorlamayın. Nitekim sonuçları hem acıklı hem de ağır olacaktır" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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